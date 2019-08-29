Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост на границе до утра 30 августа

Южная Осетия на встрече в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты потребовала от Грузии до утра 30 августа убрать блокпост полиции на границе в районе села Уиста (Цнелис). В противном случае Южная Осетия грозится предпринять «все предусмотренные законом меры для защиты населения от возникающих угроз».

«Югоосетинская делегация поставила условие убрать пост до шести часов утра пятницы»,— сообщил руководитель делегации Южной Осетии Егор Кочиев (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, возведение блокпостов грузинской полиции на границе с Южной Осетией привело к очередному обострению отношений между Тбилиси и Цхинвалом. Южноосетинские власти заявляют, что действия силовых структур Грузии «чреваты серьезной дестабилизацией ситуации во всем Кавказском регионе». Тбилиси в ответ ссылается на необходимость защитить мирное население грузинских сел, расположенных у линии разграничения.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Южная Осетия и Грузия переходят в приграничное состояние».