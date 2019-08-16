Наказание за отключение

Банк России начал публиковать документы, необходимые для работы поправок к закону «О национальной платежной системе», который вступил в силу две недели назад. Все это время работает и положение о запрете иностранным платежным системам отключать российские банки в одностороннем порядке. Как пояснили “Ъ” в ЦБ, наказание за нарушение этого положения одно — исключение из реестра, вслед за которым все карты российских банков исключенной системы перестанут работать за границей.

В четверг Банк России опубликовал проекты указаний, регламентирующих действия банков и самого регулятора в случае одностороннего отключения их процессинговыми компаниями. Как пояснили “Ъ” в одной из международных платежных систем, аналогичная практика оповещения Банка России об отключении банка от платежной системы действует с 2015 года. Она была введена после отключения первых банков от Visa и MasterCard весной 2014 года из-за санкций США.

Новая редакция закона «О национальной платежной системе (НПС)» (161-ФЗ) вводит запрет на одностороннее отключение банков процессинговыми компаниями, а за его нарушение — штраф. За первый случай такого отключения он будет взиматься в десятикратном размере от месячного вознаграждения банка за услуги компании, за повторное — в 50-кратном размере. Закон был официально опубликован 2 августа, и с этого же дня он вступил в силу, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Но ответственность процессинговых центров к ним не относится. И получается, что ряд положений этого закона уже действует, но, как банки и процессинговые центры должны его исполнять, пока не регламентировано.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков пояснил “Ъ”, что разработанные ЦБ указания касаются только операторов процессинга для банков. «В основном у российских банков есть внутренний процессинг, и лишь у небольшой части эта работа отдана на аутсорсинг»,— пояснил он. «Предусмотрено право ЦБ обратиться к оператору услуг информационного обмена для получения необходимой информации»,— отметила директор процессинговой компании «КартСтандарт» Майя Глотова. При этом она надеется, что Банк России «будет использовать указанное право и принимать решения, получив позицию обеих сторон». Однако, как заявил источник “Ъ” в одной из процессинговых компаний, плохо, что фактически предусмотрен порядок, что ЦБ априори верит банку. «По сути, банк жалуется на процессинг — и все, с компании сразу взыскивают штраф»,— считает он.

Со 2 августа действует и другое положение закона об НПС — запрет оператору иностранной платежной системы (ИПС) «приостанавливать (прекращать) в одностороннем порядке оказание услуг» банку по обслуживанию карт этой платежной системы. То есть уже две недели, как за отключение любого банка платежной системой в одностороннем порядке ей грозит предписание от регулятора устранить нарушение. При этом, как пояснили в ЦБ, «при повторном невыполнении требования об устранении нарушения Банк России исключает сведения об иностранной организации из реестра операторов иностранных платежных систем». В законе не упоминаются санкции как причина отключения банка, то есть исключение из реестра грозит оператору платежной системы при одностороннем действии по любому основанию.

Как пояснили в ЦБ, со дня исключения оператора ИПС из реестра он «не вправе в рамках указанной иностранной платежной системы принимать к исполнению распоряжения физических лиц об осуществлении трансграничных переводов денежных средств». Таким образом, никаких штрафов для операторов платежных систем закон не предусматривает, наказание одно — прекращение платежей. И в этом случае все карточки банков вычеркнутой из реестра иностранной платежной системы, в том числе и кредитных организаций, не попавших под санкции, также не будут приниматься за границей.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева