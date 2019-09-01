«Красный крест» сообщил о гибели 100 человек в результате авиаудара по Йемену

В результате воздушного удара коалиции во главе с Саудовской Аравией по военному объекту в йеменской провинции Дамар погибли более 100 человек, сообщил Reuters со ссылкой на заявление представителей Красного Креста.

Ранее ТАСС со ссылкой на контролируемый йеменским мятежным движением портал сообщал, что в результате авиаудара погибли не менее 60 человек.

Отмечается, что удар был нанесен по тюрьме военнопленных, расположенной в провинции Дамар.

Коалиция утверждала, что на объекте хранились беспилотники, а также средства ПВО. В заявлении подчеркивалось, что «превентивные меры» были предприняты для защиты гражданского населения.

Напомним, военный конфликт в Йемене начался в 2014 году, с одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

О развитии конфликта — в материале “Ъ” «Йеменских сепаратистов склонили к переговорам».