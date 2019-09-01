Захваченная террористами в 2004 году школа в Беслане может получить статус памятника федерального значения, сообщила представитель комитета «Матери Беслана» Анетта Гадиева. Она добавила, что пострадавшие в теракте снова обратятся к следствию для придачи нового импульса расследованию.

«В 2016 году обратились в комитет по охране памятников, чтобы придать статус школе номер 1 и прилегающей территории, мемориальному кладбищу статус вновь выявленного памятника республиканского значения, статус был получен, но готовятся документы, чтобы получить статус федерального значения, чтобы сохранить эту школу и не забывать»,— сказала госпожа Гадиева на круглом столе (цитата по «РИА Новости»).

Представитель комитета отметила, что, не смотря на компенсацию России пострадавшим от захвата заложников, присужденную Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), ни один из пунктов рекомендаций суда (помимо компенсаций) не исполняется. «Мы будем обращаться в органы следствия, чтобы расследованию был придан, новый импульс, чтобы теракт был расследован»,— заявила глава комитета Сусанна Дудиева. Отмечается, что «Матери Беслана» намерены обратиться к полномочному представителю президента РФ Александру Матовникову с просьбой взять под личный контроль дело номер 20/849 о расследовании бесланского теракта для активизации расследования.

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Ранее опрос «Левада-центра» показал, что треть россиян (34%) считают, что к гибели заложников в 2004 году в школе Беслана привели действия и террористов, и ошибки спецслужб. Более половины опрошенных считают, что причиной гибели заложников были именно действия террористов (51%), а 8% — спецслужб.

Бесланская школа №1 была захвачена террористами пятнадцать лет назад — 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 — дети. Специальный корреспондент “Ъ” Ольга Алленова вернулась в Беслан и спустя 15 лет после трагедии выпустила книгу «Форпост. Беслан и его заложники».

“Ъ” публикует отрывок из книги Ольги Алленовой.