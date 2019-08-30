«Левада-центр»: треть россиян считают, что спецслужбы тоже виноваты в трагедии в Беслане

Опрос «Левада-центра» показал, что треть россиян (34%) считают, что к гибели заложников в 2004 году в школе Беслана привели действия и террористов, и ошибки спецслужб. Более половины опрошенных считают, что причиной гибели заложников были именно действия террористов (51%), а 8% — спецслужб.

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Большинство россиян знают о захвате террористами школы и о массовой гибели заложников в Беслане. Хорошо разбираются в вопросе 48% граждан, еще 43% «знают в общих чертах», впервые слышали о трагедии 9% респондентов.

Опрос проводился 22–28 августа методом личного интервью, в нем приняли участие более 1,6 тыс. человек. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Бесланская школа №1 была захвачена террористами пятнадцать лет назад — 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 — дети. Специальный корреспондент “Ъ” Ольга Алленова вернулась в Беслан и спустя 15 лет после трагедии выпустила книгу «Форпост. Беслан и его заложники».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Форпост №1».