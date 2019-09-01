В начале сентября 2004 года теракт в Беслане унес жизни 336 человек, из них 186 — дети. Каждый новый учебный год в городе теперь начинается с трехдневного траура: люди несут цветы, детские игрушки и зажигают свечи в руинах школы №1. Хроника трагедии — в фотогалерее “Ъ”.

Из воспоминаний 14-летней заложницы Агунды Ватаевой: «Они стали кричать, чтобы живые поднимались и выходили из спортзала в коридор. Мы с мамой встали и пошли. Я успела заметить небольшую рану на своей левой руке и успокоилась, что других ран нет. Я пыталась идти осторожно, везде лежали тела, дымящиеся деревянные брусья. У самой двери я увидела тело маленькой девочки. Наверное, тогда ко мне пришло осознание того, что это все реально». Мама девушки из школы не вернется живой, а на каждом медицинском документе у Агунды теперь будет стоять печать «заложник». В результате террористического акта погибнет 334 человека. А 1 сентября навсегда станет днем памяти жертв Беслана.