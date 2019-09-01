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1 сентября 2004 года во время школьной линейки, посвященной началу учебного года, террористы захватили школу №1 в Беслане (Северная Осетия). В заложниках оказались около 500 человек — дети, их родители и учителя. Террористы выдвинули требования: освободить арестованных за терроризм в Ингушетии и вывести войска из Чечни

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ   |  купить фото

Школа №1

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В начале сентября 2004 года теракт в Беслане унес жизни 336 человек, из них 186 — дети. Каждый новый учебный год в городе теперь начинается с трехдневного траура: люди несут цветы, детские игрушки и зажигают свечи в руинах школы №1. Хроника трагедии — в фотогалерее “Ъ”.


Из воспоминаний 14-летней заложницы Агунды Ватаевой: «Они стали кричать, чтобы живые поднимались и выходили из спортзала в коридор. Мы с мамой встали и пошли. Я успела заметить небольшую рану на своей левой руке и успокоилась, что других ран нет. Я пыталась идти осторожно, везде лежали тела, дымящиеся деревянные брусья. У самой двери я увидела тело маленькой девочки. Наверное, тогда ко мне пришло осознание того, что это все реально». Мама девушки из школы не вернется живой, а на каждом медицинском документе у Агунды теперь будет стоять печать «заложник». В результате террористического акта погибнет 334 человека. А 1 сентября навсегда станет днем памяти жертв Беслана.

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