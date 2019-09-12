Акцент на информировании

Одна из важных особенностей запуска новых пассажирских маршрутов с регулярным сообщением — необходимость проинформировать людей о новых возможностях и преимуществах альтернативных путей проезда и сразу привлекать их к использованию. Ведь инвестиции, которые вложены в строительство новых железнодорожных путей и станций, должны возвращаться в бюджет в том числе за счет продаж билетов.

Для того чтобы пассажиры сразу после запуска первых МЦД могли пользоваться новой транспортной системой, Московский метрополитен в ближайшее время обновит всю систему пассажирской навигации и установит 160 тыс. новых элементов навигации. Чтобы пассажиры заранее ориентировались в новой системе, метрополитен запустил специальный сайт mcd.mosmetro.ru, а по Кольцевой линии пустили специальный тематический поезд, посвященный проекту МЦД. «Мы хотим, чтобы еще до запуска проекта пассажиры смогли узнать о его маршрутах, способах оплаты проезда и новых современных пассажирских сервисах»,— сообщил первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Гамид Булатов. По расчетам, за тот год, что поезд будет ходить по линии, в нем проедут около 7 млн человек.

А в конце прошлого года Сергей Собянин лично открыл целый павильон МЦД на площади Киевского вокзала, работающий ежедневно с девяти утра до девяти вечера. В павильоне проводятся бесплатные экскурсии для всех желающих, записаться на каждую экскурсию можно через специальный раздел на сайте Московского метрополитена.

Выставка подробно рассказывает о маршрутах МЦД, сроках запуска первых диаметров, способах оплаты проезда, новых сервисах для пассажиров в поездах и на станциях. В павильоне всем доступен электронный маршрутизатор, с помощью которого уже до запуска движения по МЦД можно проложить новые маршруты по Москве и Подмосковью и прикинуть разницу во времени в пути для регулярных поездок.

В полноразмерном макете поезда «Иволга» для посетителей открыта кабина машиниста, где с помощью очков виртуальной реальности можно прокатиться по первым двум диаметральным маршрутам новой городской транспортной системы. В зоне дополненной реальности можно посмотреть на новые маршруты с высоты птичьего полета, увидеть 3D-макеты будущих станций и транспортно-пересадочных узлов МЦД, создать собственный дизайн компоновки «Иволги», включая вариант обивки сидений.

Сам по себе павильон позволяет проводить и другие мероприятия. В павильоне отмечают городские и государственные праздники, проходят еженедельные лекции историков, экскурсоводов, журналистов и участников проекта МЦД. По состоянию на конец августа в павильоне МЦД побывали уже 110 тыс. человек.