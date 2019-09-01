Польская аномалия

Проходящие сегодня в Польше мемориальные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, на которые пригласили Германию, но не пригласили Россию, пополнили длинный список нелепых танцев вокруг истории, которых из года в год становится все больше.

Мысль о том, что история — это не прошлое в прошлом, а прошлое в настоящем, впервые высказанная Нобелевским лауреатом Т.С. Элиотом, становится пророческой.

Новым подтверждением служит список стран, которые в эти дни были приглашены в польский город Велюнь. Отделив Россию от званых Грузии, Украины, Азербайджана, Армении, Молдавии и Белоруссии, Варшава довела ситуацию до абсурда. Впору говорить о некоей польской аномалии. Ведь как бы сегодня ни относиться к России и к президенту Путину, победа над фашизмом была достигнута общими усилиями тех, кто составлял советский народ. Пытаться разделить бывшие советские республики в вопросе их общей победы — все равно, что резать ножницами воду.

Такой подход противоречит даже прежней логике Варшавы, после распада Восточного блока возлагавшей равную вину за свои беды на германский фашизм и советский тоталитаризм. Казалось бы, по этой логике, новые независимые государства должны нести и равную ответственность за послевоенную «оккупацию» Польши. Однако сегодня понятие исторической «советской вины» трансформировалось в вину России образца 2019 года.

От Австралии до Японии: все участники Второй мировой Читать далее

Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить нынешние мемориальные мероприятия в Польше с событиями десятилетней давности — 70-летием начала Второй мировой войны. На предыдущий юбилей в Польшу позвали не только Германию в лице канцлера Ангелы Меркель, но и Россию, которую представлял тогдашний премьер Владимир Путин. На дворе стоял 2009 год — время недолгой перезагрузки в российско-американских отношениях и оттепели в отношениях с Западом. До украинского кризиса 2014 года и войны санкций было еще пять лет.

Собеседником Владимира Путина в Польше был премьер-министр Дональд Туск, на тот момент еще не пересевший в кресло председателя Европейской комиссии. Мы даже были свидетелями некоего подобия диалога. «Польско—российские отношения хуже, чем польско—немецкие, это абсурд»,— сокрушался Дональд Туск. В свою очередь, Владимир Путин определил смысл споров вокруг истории так: «Если кто-то ставит задачу выискивать из этой старой заплесневелой булки какие-то изюминки, а всю заплесневелую часть оставлять одной из участниц, ничего хорошего из этого не получится». «Не для этого я сюда приехал»,— предупреждал он.

Между тем, за последние десять лет изменилось многое — не только в мире, но и в Польше, где «Гражданскую платформу» Туска у власти сменила партия «Право и справедливость» (ПиС). Новые власти обвинили предыдущее руководство в пораженческой политике по отношению к Москве. Внутри Евросоюза Польша взяла на себя роль «злого следователя» по отношению к России.

И наконец, нынешние мемориальные мероприятия проходят всего за шесть недель до всеобщих выборов в Польше. А уже в следующем году страна будет выбирать нового президента. Острая конкуренция между Гражданской платформой» и ПиС делает «российскую карту» польской политики вновь актуальной. Так что «заплесневелая булка» еще многих накормит.