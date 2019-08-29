От Австралии до Японии: все участники Второй мировой

С приходом Гитлера к власти в 1933 году Германия начала активно перевооружаться и готовиться к войне. 12 марта 1938 года она аннексировала Австрию, в марте 1939 года оккупировала Чехословакию. 1 сентября 1939-го Германия напала на Польшу, которую в итоге разгромила за 30 дней. 3 сентября Англия и Франция объявили Германии войну, но активных боевых действий не вели. 9 апреля 1940 года Германия без боя оккупировала Данию и высадила десант в Норвегии, которая капитулировала 10 июня. В тот же день вермахт начал наступление на Голландию, Бельгию, Люксембург и Францию (операция «Гельб»). 22 июня 1940 года Франция капитулировала. Бельгия и Голландия были оккупированы. Англию немцы планировали задавить бомбежками, а затем организовать высадку десанта, но с августа по октябрь 1940 года немцы потеряли 1103 самолета, а англичане — только 642, высадка была отменена.

6 апреля 1941 года немцы атаковали Югославию, в которой накануне пало пронемецкое правительство, и Грецию, с которой безуспешно воевал Муссолини. Обе страны были разгромлены. С февраля 1941 года в Северной Африке велось наступление на Египет. 22 июня 1941 года Германия напала на СССР, осуществляя план «Барбаросса». Во вторжении приняла участие 121 дивизия общей численностью 3,3 млн человек. Вермахт оккупировал Белоруссию, значительную часть Украины и Прибалтику, но под Москвой лишенные резервов немцы были остановлены.

11 декабря 1941 года Германия объявила войну США, надеясь, что в ответ Япония ударит по СССР. В феврале 1943 года Сталинградская битва завершилась для немцев катастрофой: потери составили около 1,5 млн человек. В августе 1943-го Германия проиграла битву на Курской дуге, после чего уже не могла сдерживать удары СССР. На западе немцы вели подводную войну против англичан и американцев, потопив за годы войны порядка 2 тыс. кораблей, но и сами несли потери: из 1162 подводных лодок, построенных немцами, 791 была потоплена и 2 захвачены в плен.

В сентябре 1943 года новый фронт образовался в Италии, где высадились англо-американские силы. 6 июня 1944 года англичане и американцы высадились в Нормандии, к концу лета немцы потеряли почти всю Францию. К концу года рейх фактически лишился резервов из-за поражений на Восточном фронте, а его города лежали в руинах из-за налетов ВВС Британии и США. 25 апреля 1945 года советские войска окружили Берлин. 30 апреля Гитлер покончил с собой, и 7—8 мая немцы подписали акт о капитуляции с западными союзниками, а затем с СССР.



Потери: в боях погибли 3,25 млн военнослужащих, небоевые потери — 3,35 млн, ранены 7,25 млн, пропали без вести 1,3 млн человек. Безвозвратные потери гражданского населения — 2,4 млн человек. Затраты на военные действия — $272 млрд.

Итоги: Германия была поделена на четыре зоны оккупации (советскую, британскую, американскую и французскую). Территории к востоку от рек Одер и Нейсе (Силезия, Восточная Пруссия и Померания) были переданы Польше, Австрия вновь получила независимость, а Судетская область вернулась Чехословакии. Осенью 1949 года на территории Германии возникли два государства — ФРГ и ГДР, а также особое политическое образование — Западный Берлин.