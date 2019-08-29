От Австралии до Японии: все участники Второй мировой

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. В общей сложности в нее были вовлечены 57 независимых или получивших независимость во время войны стран. “Ъ” представляет справочник со сведениями об их участии: где, когда и как они воевали, какие понесли потери и что в результате приобрели.
3 сентября 1939 года Австралия, которая, как доминион, была обязана оказывать военную поддержку метрополии, вслед за правительством Великобритании объявила войну Германии. С января 1940 года по февраль 1943-го австралийцы принимали участие в боевых действиях в Северной Африке, Греции и на Ближнем Востоке. 6-я и 9-я австралийские пехотные дивизии под командованием генерала Лесли Моршеда отличились при обороне ливийского города Тобрук от германских войск (апрель 1941 года — июнь 1942 года). К февралю 1943 года сухопутные войска были отозваны в Австралию в связи с угрозой японского вторжения. 450 австралийских летчиков участвовали в боевых действиях в Европе в составе британских ВВС с 1939 года по 1945-й.
С сентября 1941 года по сентябрь 1945-го австралийцы вместе с британцами, а затем американцами воевали на Малайском полуострове, островах Суматра, Тимор, Новая Гвинея, Ява, Калимантан, на Филиппинах и Соломоновых островах. В июне 1942 года отразили наступление японцев на Порт-Морсби (Новая Гвинея), захват которого позволил бы создать плацдарм для высадки десанта в Австралии. В июле 1943 года австралийские корабли были задействованы в операции по высадке союзных войск на Сицилии. С января 1941 года по август 1945-го ВМС Австралии принимали участие в боях и транспортных операциях в акватории Тихого океана.
Потери: погибли 39,4 тыс. военнослужащих и 735 гражданских лиц.
Итоги: за годы войны Австралия ослабила свою зависимость от Великобритании и стала ключевым союзником США в Тихоокеанском регионе. Выросли австралийские ВМС (до 150 кораблей) и ВВС (до 3,1 тыс. самолетов). Развитие военной промышленности стимулировало экономический рост в стране.
До войны Аргентина активно сотрудничала с Германией, здесь проживало более 200 тыс. немцев, поэтому 4 сентября 1939 года страна заявила о нейтралитете. Однако под давлением США, введших экономические санкции, руководство страны в январе 1942 года разрешило американским ВМС использовать аргентинские порты. 26 января 1944 года Аргентина разорвала дипотношения с Германией и Японией, а 27 марта 1945-го, когда поражение стран «оси» стало очевидным, объявила им войну. Вместе с тем с 1945 года в страну тайно прибывали немецкие подлодки с высокопоставленными нацистами и грузами ценностей. В 1946—1950 годы в Аргентину перебралось более 180 высших германских офицеров, большая часть которых получила должности в вооруженных силах Аргентины.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: лавируя между противоборствующими сторонами, Аргентина не только получила инвестиции США и национализировала немецкие предприятия, но и обогатилась за счет ценностей, вывезенных нацистами из Германии.
В начале войны Бельгия соблюдала нейтралитет, но ее территория была атакована немцами 10 мая 1940 года, и страна просила помощи у Англии и Франции. Бельгийское командование планировало удержать немцев до подхода союзников, опираясь на линию обороны по каналу Альберта и реке Маас и пять укрепрайонов. Но немцы уже 10 мая овладели мостами через Маас, захватив силами всего 85 десантников стратегически важный форт Эбен-Эмаэль, который обороняли 1200 бельгийских солдат и офицеров. 28 мая бельгийские войска капитулировали, Леопольд III остался в стране и сотрудничал с нацистами.
Немцы использовали бельгийскую территорию для размещения ракет «Фау-2», которыми обстреливали Лондон. В годы оккупации в Бельгии создавалось антифашистское подполье, которое перешло к активным боевым действиям после высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. Бойцы бельгийской армии партизан самостоятельно взяли под контроль ряд пунктов в районе Льежа, Эсне и Реконя. 2 сентября 1944 года союзники освободили Брюссель, к 8 сентября территория страны была в целом освобождена. С конца 1944-го по апрель 1945-го немцы систематически обстреливали бельгийские города, по Антверпену и Льежу было выпущено около 5 тыс. ракет «Фау-2». Отряды бельгийского Сопротивления принимали участие в боях на территории Германии.
Потери: погибли 13 тыс. военнослужащих и около 75 тыс. гражданских лиц.
Итоги: после войны король Леопольд III лишился престола, однако монархия в Бельгии сохранилась. Экономика страны пострадала сравнительно мало.
1 марта 1941 года Болгария присоединилась к гитлеровскому блоку, предоставив территорию для развертывания немецких войск. 9 апреля 1941-го Германия атаковала оттуда Грецию и Югославию. После их разгрома Болгария получила большую часть югославской Македонии, а также Фракию и часть юго-восточной Сербии. Болгарские войска оккупировали эти территории и боролись против югославских партизан в Боснии-Герцеговине. Несмотря на давление Германии, Болгария не стала объявлять войну СССР, зато 13 декабря 1941 года объявила войну Великобритании и США.
26 августа 1944 года страна заявила о нейтралитете и потребовала вывода немецких войск со своей территории. 5 сентября 1944 года СССР объявил войну Болгарии, а 8-9 сентября «Отечественный фронт», состоящий из левых партий, совершил в стране госпереворот. 28 октября 1944 года новое правительство Кимона Георгиева подписало перемирие с СССР. Болгарские войска приняли участие в боях против немцев в Югославии, Венгрии и Словении.
Потери: по разным данным, погибло от 10 тыс. до 25 тыс. военнослужащих; безвозвратные потери среди гражданского населения — от 10 тыс. до 50 тыс. человек.
Итоги: болгарская монархия пала, страна попала в сферу влияния СССР.
7 апреля 1943 года под давлением США руководство страны издало указ об объявлении войны странам «оси», который был ратифицирован 4 декабря. Боливия поставляла союзникам олово и в боевых действиях не участвовала. В декабре 1943 года в результате переворота к власти пришел Вильярроэль Лопес, поддержанный пронацистскими силами. Но в обмен на признание своего правительства Вашингтоном он был вынужден оставить страну в состоянии войны с Германией и изгнать из кабинета сторонников нацистской идеологии.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: после прихода к власти Лопеса американская помощь Боливии была приостановлена, что привело к экономическому кризису и очередной смене власти: в июле 1946 года место убитого Вильярроэля занял Томас Монхе Гутьеррес.
В начале войны Бразилия сохраняла нейтралитет, поскольку в 1930-х Германия была ее главным торговым партнером. Но после того как немецкие и итальянские подлодки провели серию атак на бразильские суда, в стране начало расти недовольство. Вскоре были закрыты германские предприятия и заморожены банковские активы. 22 августа 1942 года была объявлена война Германии и Италии. Бразилия обязалась лишь предоставить территорию США для создания баз ВМС и ВВС, но уже в сентябре 1942 года бразильский флот поступил под контроль американцев, а страна стала единственным государством Латинской Америки, отправившим войска на фронт. Бразильский экспедиционный корпус (25,3 тыс. человек) вошел в состав 5-й армии США, действовавшей в Италии. Зимой 1944/1945 годов бразильцы участвовали в битве за высоты Монте-Кастелло, победа в которой дала союзникам возможность проникнуть на север Италии. За восемь месяцев боев бразильский корпус взял 20,5 тыс. пленных. Кроме того, в Италии действовала группа бразильских истребителей P-47.
Потери: 1189 человек погибли, уничтожены 3 корабля, 22 истребителя, 31 торговое судно.
Итоги: война отрезала Бразилию от торговых партнеров в Европе, что привело к росту зависимости от США. Но американская помощь улучшила экономическую ситуацию в стране, поставки вооружения на $200 млн позволили модернизировать армию. Участие в войне повысило авторитет армии, в октябре 1945 года главнокомандующий Педро Монтейро совершил государственный переворот и пришел к власти.
Через два дня после нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года Великобритания вместе с Францией объявила войну Германии. Во Францию был направлен британский экспедиционный корпус, но боевые действия временно не велись. В апреле 1940 года, когда немцы вторглись в Норвегию и Данию, британский контингент был переброшен в Норвегию, но после тяжелых боев 8 июня его эвакуировали. 10 мая немцы прорвали линию обороны союзников в Бельгии, после чего рассекли их войска на две части. С 26 мая по 4 июня английский контингент и остатки французских войск, бросив технику, эвакуировались из французского Дюнкерка в Англию. 10 июля началась воздушная битва за Британию, в ходе которой британцы не позволили противнику подготовить высадку десанта на островах. Британские и немецкие ВВС перешли к систематическим взаимным бомбардировкам, немцы развязали тотальную подводную войну.
В начале 1941 года британцы нанесли ряд поражений итальянским войскам в Северной Африке. Попытки помешать немцам разгромить Грецию кончились провалом, а вот борьбу за Мальту англичане выиграли. На следующий день после нападения японцев на Перл-Харбор (7 декабря 1941 года) Великобритания объявила войну Японии. 7 февраля 1942 года главная британская база на Востоке — Сингапур,— сдалась Японии, что позволило японцам оккупировать Бирму и подойти к границам Британской Индии. В октябре 1942 года войска Бернарда Монтгомери нанесли поражение Роммелю под Эль-Аламейном (Египет). Совместно с американцами в ноябре 1942 года англичане ликвидировали итало-германскую африканскую группировку в Африке и 10 июля 1943 года приняли участие в высадке на Сицилии, а затем и в боевых действиях на Апеннинском полуострове.
Британские войска приняли участие в высадке союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. 14 ноября того же года англичане уничтожили линкор «Тирпиц» — мощнейший боевой корабль Германии. В азиатском театре военных действий британцам удалось в 1944 году выдавить японцев из Бирмы. 14 февраля 1945 года 796 британских стратегических бомбардировщиков разрушили Дрезден, на следующий день город бомбили уже американцы.
Потери: погибли 264 443 военнослужащих, 46 079 пропали без вести. Убиты 60 595 гражданских лиц. Материальные потери — около $120 млрд.
Итоги: в ходе войны Великобритания потеряла значительную часть своего торгового флота, многие города, включая Лондон, получили крупные разрушения. Силы страны были основательно подорваны, что лишило ее возможности оставаться в ряду великих держав. В течение последующих 20 лет большая часть колоний Британской Империи получила независимость. Тем не менее Британия получила постоянное место в Совбезе ООН.
Хотя Венгрия формально оставалась нейтральной страной, ее войска в 1938 году оккупировали юг Словакии, а в 1941 году — север Югославии. 27 июня 1941 года Венгрия объявила войну СССР и направила свои войска на помощь немцам. Они вели боевые действия на Украине — в частности, боролись с партизанами в немецком тылу. 19 марта 1944 года Германия, желая не допустить выхода Венгрии из войны, оккупировала страну. В августе 1944 года Хорти начал переговоры с СССР о перемирии. В сентябре советские части вошли на территорию Венгрии. 15 октября 1944 года Хорти был смещен немцами и заменен на лидера венгерских фашистов Ференца Салаши. 13 февраля 1945-го советские войска взяли Будапешт, венгерские войска прекратили сопротивление. Реальная власть в стране сосредоточилась в руках советской администрации.
Потери: по разным данным, погибли от 120 тыс. до 200 тыс. военнослужащих; безвозвратные потери гражданского населения — около 450 тыс. человек.
Итоги: около 24% промышленности Венгрии было разрушено. После войны страна выплатила $200 млн репараций СССР, по $50 млн — Чехословакии и Югославии. Венгрия потеряла все территории, приобретенные во время войны, и попала в сферу влияния СССР.
4 сентября 1939 года Венесуэла объявила, что будет сохранять нейтралитет в войне. В мае 1941 года, после смены власти, новый проамериканский президент объявил о разрыве дипотношений со странами «оси». Но вступить в войну он решился только тогда, когда поражение Германии и Японии стало очевидным,— 15 февраля 1945 года.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: война стимулировала спрос на нефть. Ее добыча в Венесуэле увеличилась с 21,6 млн т в 1942 году до 56,5 млн т в 1946-м — соответственно, выросли экспортные доходы.
Бывший посланник в Вашингтоне Элиа Леско 8 декабря 1941 года объявил войну Японии, а 12 декабря — Германии и Италии. Вступление в войну позволило Леско на законных основаниях ввести чрезвычайное положение, изменить конституцию, продлить срок своих полномочий и присвоить себе право назначать членов парламента. Участие Гаити в войне свелось к поставкам продовольствия союзникам.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: политическая нестабильность, вызванная тем, что президент стремился установить диктатуру, привела в январе 1946 года к смене власти.
8 декабря 1941 года под давлением США правительство Гватемалы объявило войну Японии, а 11 декабря — Германии и Италии, после чего предоставило американцам свои военно-морские и военно-воздушные базы. В довоенное время президент Кастаньеда оказывал поддержку немецким предпринимателям, но после 1941 года многие кофейные плантации, принадлежащие им, были конфискованы. Вооруженные силы Гватемалы участия в войне не принимали.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: американские инвестиции способствовали экономическому развитию страны.
С приходом Гитлера к власти в 1933 году Германия начала активно перевооружаться и готовиться к войне. 12 марта 1938 года она аннексировала Австрию, в марте 1939 года оккупировала Чехословакию. 1 сентября 1939-го Германия напала на Польшу, которую в итоге разгромила за 30 дней. 3 сентября Англия и Франция объявили Германии войну, но активных боевых действий не вели. 9 апреля 1940 года Германия без боя оккупировала Данию и высадила десант в Норвегии, которая капитулировала 10 июня. В тот же день вермахт начал наступление на Голландию, Бельгию, Люксембург и Францию (операция «Гельб»). 22 июня 1940 года Франция капитулировала. Бельгия и Голландия были оккупированы. Англию немцы планировали задавить бомбежками, а затем организовать высадку десанта, но с августа по октябрь 1940 года немцы потеряли 1103 самолета, а англичане — только 642, высадка была отменена.
6 апреля 1941 года немцы атаковали Югославию, в которой накануне пало пронемецкое правительство, и Грецию, с которой безуспешно воевал Муссолини. Обе страны были разгромлены. С февраля 1941 года в Северной Африке велось наступление на Египет. 22 июня 1941 года Германия напала на СССР, осуществляя план «Барбаросса». Во вторжении приняла участие 121 дивизия общей численностью 3,3 млн человек. Вермахт оккупировал Белоруссию, значительную часть Украины и Прибалтику, но под Москвой лишенные резервов немцы были остановлены.
11 декабря 1941 года Германия объявила войну США, надеясь, что в ответ Япония ударит по СССР. В феврале 1943 года Сталинградская битва завершилась для немцев катастрофой: потери составили около 1,5 млн человек. В августе 1943-го Германия проиграла битву на Курской дуге, после чего уже не могла сдерживать удары СССР. На западе немцы вели подводную войну против англичан и американцев, потопив за годы войны порядка 2 тыс. кораблей, но и сами несли потери: из 1162 подводных лодок, построенных немцами, 791 была потоплена и 2 захвачены в плен.
В сентябре 1943 года новый фронт образовался в Италии, где высадились англо-американские силы. 6 июня 1944 года англичане и американцы высадились в Нормандии, к концу лета немцы потеряли почти всю Францию. К концу года рейх фактически лишился резервов из-за поражений на Восточном фронте, а его города лежали в руинах из-за налетов ВВС Британии и США. 25 апреля 1945 года советские войска окружили Берлин. 30 апреля Гитлер покончил с собой, и 7—8 мая немцы подписали акт о капитуляции с западными союзниками, а затем с СССР.
Потери: в боях погибли 3,25 млн военнослужащих, небоевые потери — 3,35 млн, ранены 7,25 млн, пропали без вести 1,3 млн человек. Безвозвратные потери гражданского населения — 2,4 млн человек. Затраты на военные действия — $272 млрд.
Итоги: Германия была поделена на четыре зоны оккупации (советскую, британскую, американскую и французскую). Территории к востоку от рек Одер и Нейсе (Силезия, Восточная Пруссия и Померания) были переданы Польше, Австрия вновь получила независимость, а Судетская область вернулась Чехословакии. Осенью 1949 года на территории Германии возникли два государства — ФРГ и ГДР, а также особое политическое образование — Западный Берлин.
8 декабря 1941 года под давлением США руководство страны издало указ об объявлении войны странам «оси». Участие в войне свелось к поставкам сырья и продовольствия союзникам. В боевых действиях вооруженные силы Гондураса не участвовали.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: американские инвестиции способствовали экономическому развитию страны.
28 октября 1940 года войска Италии вторглись из Албании на территорию Греции. Греческая армия отбила натиск и 14 ноября перешла в наступление. 6 апреля 1941 года в страну из Болгарии вторглись немецкие войска. 23 апреля греческая армия прекратила сопротивление на континенте, а 27 апреля немцы заняли Афины. Уцелевшие греческие части вместе с англичанами обороняли Крит, однако в результате немецкой воздушно-десантной операции 20 мая 1941 года остров пришлось оставить. Греция была оккупирована войсками Германии, Италии и Болгарии. Остатки греческих войск продолжали сражаться в Северной Африке.
С ноября 1942 года в Греции развернулось партизанское движение, причем часть партизан были коммунистами. В октябре 1944 года немецкие войска были выведены из Греции, поскольку наступавшие на Балканах советские войска могли их блокировать, их место заняли англичане. В стране вспыхнула гражданская война между коммунистами и сторонниками монархии, которая продолжалась до февраля 1945-го. В войне победили сторонники монархии.
Потери: по разным данным, погибли от 17 тыс. до 100 тыс. военнослужащих; безвозвратные потери гражданского населения — около 400 тыс. человек.
Итоги: благодаря поддержке англичан, а затем и американцев Греции удалось избежать перехода в соцлагерь. В 1946 году гражданская война в Греции возобновилась и продолжалась до 1949 года.
9 апреля 1940 года немецкие войска вторглись на территорию Дании, перейдя сухопутную границу и высадив морской десант. Сопротивление было незначительным, правительство Торвальда Стаунинга согласилось сотрудничать с оккупантами. Король Христиан Х остался в стране. Большая часть датского торгового флота попала в руки союзников. С 1942 года в стране действовало Сопротивление, совершившее до конца оккупации более 2,7 тыс. диверсий. Датское правительство противилось гонениям на евреев, поэтому летом 1943 года немецкая администрация в лице рейхскомиссара Вернера Беста взяла в свои руки всю полноту власти. К этому времени большей части датских евреев удалось переправиться в Швецию. Немецкая оккупация сохранялась в стране до конца войны.
Потери: погибли 16 военнослужащих, 20 получили ранения; безвозвратные потери гражданского населения — около 3 тыс. человек.
Итоги: Дания меньше других стран оказалась затронута войной, ее экономика почти не пострадала, а государственный строй не претерпел изменений.
Трухильо был диктатором фашистского толка, но экономическая зависимость республики от США заставила его 8 декабря 1941 года объявить войну Японии, а 11 декабря — Германии и Италии. Фактически никакой помощи союзникам республика не оказала, были лишь заморожены активы стран «оси». В 1943 году США разместили в Доминиканской Республике свою военную миссию. Страна активно принимала еврейских беженцев из Европы.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: начавшийся во время войны рост спроса на главный экспортный товар Доминиканской Республики — сахарный тростник — привел к росту экономики страны, что укрепило позиции Трухильо. Он удерживался у власти еще 15 лет.
1 сентября 1939 года король Фарук разорвал дипотношения с Германией, исполняя союзнические обязательства перед Британией. В Египте было введено военное положение. Хотя формально страна соблюдала нейтралитет, британцы использовали Каир и Александрию в качестве военных баз, основываясь на договоре о защите Суэцкого канала. Египетские вооруженные силы привлекались для ПВО, саперных работ, обеспечения связи и транспорта. 10 июня 1940 года страна разорвала дипотношения с Италией. В сентябре 1940 года итальянские войска вторглись в Египет, но уже в декабре были вытеснены англичанами. В мае 1942-го итало-германская армия под командованием Эрвина Роммеля прорвала британскую оборону и дошла до Эль-Аламейна, где была разбита. Войну Германии и Японии Египет объявил только 24 февраля 1945 года, когда боевые действия уже давно шли за пределами страны.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: к осени 1944 года экономические ресурсы страны истощились, что привело к росту националистических настроений. Великобритания, ослабленная войной, фактически утратила контроль над ситуацией в Египте, но продолжала рассматривать страну как своего сателлита. В 1952 году военные совершили переворот, заставили отречься от престола короля Фарука и объявили, что Египет больше не будет терпеть попыток Великобритании оказывать влияние на его политику.
3 сентября 1939 года вице-король Линлитгоу объявил населению страны, что Индия находится в состоянии войны. В 1940—1943 годы индийские войска принимали участие в боевых действиях против немцев и итальянцев в составе британских вооруженных сил в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Индийские подразделения входили в состав британских войск, оккупировавших Иран в 1941 году. В 1943—1944 годы они вместе с союзниками воевали в Италии, в 1942—1945 годы составляли более половины личного состава 14-й британской армии, освобождавшей от японской оккупации Бирму и Малайский полуостров. Это позволило британскому командованию сконцентрировать основные силы в Северной Африке и Европе.
Потери: 36 тыс. военнослужащих были убиты, 64,3 тыс. ранены, 80 тыс. попали в плен. Гражданское население прямых потерь не понесло, но ряд исследователей считает прямым следствием войны гибель 3 млн индийцев во время голода 1943 года, который был вызван ростом поставок продовольствия британской армии.
Итоги: в августе 1942-го индийским националистам во главе с Махатмой Ганди и Джавахарлалом Неру удалось добиться от британского парламента обязательства предоставить стране независимость после окончания войны. 15 августа 1947 года Индия получила статус независимого государства. За годы войны резко выросла численность индийской армии, флота и ВВС, которые в 1947-м составили ядро вооруженных сил независимой Индии.
2 сентября 1939 года, после вступления Британии в войну, Ирак, находившийся под ее протекторатом и имевший с ней союзный договор, разорвал дипотношения с Германией. Но 1 апреля 1941-го в результате военного переворота к власти пришло националистическое правительство Рашида аль-Гаилани, попросившее у Германии поддержки в борьбе за независимость. В ответ 19 апреля 1941 года 10-я индийская дивизия высадилась в Басре, а части британского Арабского легиона вторглись в Ирак из Иордании.
Германия и Италия смогли прислать на помощь иракцам лишь несколько самолетов. 3—5 мая иракцы атаковали британскую базу Хаббания, но были разбиты и больше серьезного сопротивления не оказали. 1 июня британцы вступили в Багдад, правительство Гаилани пало. Ирак стал местом развертывания войск союзников для захвата Сирии (июнь 1941-го) и Ирана (август 1941-го). Всего в 1942 году на территории Ирака находились 16 английских дивизий, переброшенных в Европу после снятия угрозы прорыва немцев на Ближний Восток через Кавказ. 17 января 1943 года Ирак объявил войну Германии, Италии и Японии, но участия в боевых действиях не принимал.
Потери: 20 самолетов, по людским потерям данных нет.
Итоги: зависимость Ирака от Великобритании сохранилась. С помощью союзников пробританскому правительству удалось улучшить экономическую ситуацию в стране.
С началом войны Иран объявил о нейтралитете, однако, по мнению союзников, симпатизировал Германии. 17 августа 1941 года Британия и СССР выдвинули Тегерану совместную ноту с требованием сохранять реальный нейтралитет, изгнать германских агентов и дать союзникам доступ к коммуникациям. Ответ был отрицательным, и 25 августа 1941 года британские и советские войска вступили в Иран. К 26 августа британцы, шедшие с юга и запада, взяли под контроль нефтяные поля Керман-шаха и Хузестана. Советские армии двигались к Тегерану с севера. 8 сентября было подписано мирное соглашение. 16 сентября шах отрекся от престола в пользу сына, и на следующий день союзники вошли в Тегеран.
29 января 1942 года в Тегеране был подписан договор между Великобританией, Ираном и СССР, согласно которому на территории страны была расквартирована 6-я английская армия для отражения возможной атаки вермахта с Кавказа. После Сталинградской битвы Германия уже не располагала силами для такого наступления, и большую часть войск британцы перебросили из Ирана в Европу. Советские же части оставались в стране до 1946 года. Через Иран были налажены поставки союзной помощи в СССР. 9 сентября 1943 года Иран объявил войну Германии, а 1 марта 1945 года — Японии, но в боевых действиях не участвовал.
Потери: 8 кораблей, по людским потерям данных нет.
Итоги: Иран остался независимым государством, попав в зону влияния США (к тому моменту заключивших ряд выгодных нефтяных контрактов с Тегераном) и СССР. За счет союзников была улучшена инфраструктура, но экономическое положение страны ухудшилось. Присутствие до 1946 года иностранных войск вызвало ряд националистических выступлений и рост сепаратизма в Курдистане и Иранском Азербайджане.
Италия была первой страной мира, где установилась фашистская диктатура. Лидер фашистов Бенито Муссолини сделал милитаризм официальной идеологией. 3 октября 1935 года Италия напала на Эфиопию (Абиссинию) и оккупировала ее. С 1936 года Италия оказывала помощь испанским националистам. В апреле 1939 года оккупировала Албанию. После нападения Гитлера на Польшу Италия объявила себя «невоюющим государством», однако 10 июня 1940 года Муссолини объявил войну британцам и французам, но его вторжение во Францию было остановлено. С июня 1940 года ВВС Италии бомбили английскую Мальту, которая была ключом к Средиземному морю, но высаживаться на остров итальянцы не решились. Летом 1940 года Италия направила крупный экспедиционный корпус в Ливию, а 13 сентября двинулась на Египет, но уже 16 сентября, несмотря на отсутствие сопротивления, начала окапываться, соорудив несколько не связанных друг с другом опорных пунктов. Параллельно итальянские войска в Эфиопии вели военные действия против британских Судана и Кении. 28 октября 1940 года Муссолини, не поставив в известность Гитлера, напал на Грецию, нанеся удар из Албании, но наступление быстро выдохлось. В декабре того же года англичане разгромили войска маршала Родольфо Грациани в Египте, взяв более 130 тыс. пленных и захватив более 400 танков. Сами англичане потеряли лишь 470 человек. 18 мая 1941 года итальянские войска в Эфиопии сдались англичанам.
22 июня 1941 года Италия объявила войну СССР. В ходе контрнаступления советских войск под Сталинградом (19 ноября 1942-го — 2 февраля 1943-го) Итальянский экспедиционный корпус в России понес тяжелые потери. 13 мая 1943 года полностью капитулировали силы стран «оси» в Северной Африке. 10 июля того же года англо-американские войска высадились на Сицилии, а через две недели король Италии Виктор Эммануил III сместил Муссолини и арестовал его. 3 сентября 1943 года Италия заключила перемирие с союзниками, и 9 сентября они высадились под Салерно. В тот же день немцы начали операцию по разоружению итальянских войск. Немцы оккупировали северную часть Италии.
В сентябре 1943 года Муссолини удалось освободиться, после чего он объявил о создании «социальной республики» на севере Италии со столицей в Сало. Под контролем союзников и короля оказалась Южная Италия. 13 октября королевское правительство объявило войну Германии, в то время как Муссолини остался верен Гитлеру. Регулярные итальянские войска более не играли в войне существенной роли. На оккупированном немцами севере активно действовали итальянские партизаны, которые 28 апреля 1945 года задержали Муссолини и казнили его.
Потери: по разным данным, погибли от 150 тыс. до 400 тыс. военнослужащих, пропали без вести 131 тыс.; безвозвратные потери гражданского населения — от 60 тыс. до 152 тыс. человек. Материальные затраты на ведение боевых действий и на восстановление разрушенного — $94 млрд.
Итоги: в результате войны в Италии пала монархия, экономика была в значительной степени развалена, армия фактически прекратила свое существование. Острова Додеканес были переданы Греции, полуостров Истрия — Югославии, а четыре небольших участка у северо-западной границы — Франции. Триест был провозглашен свободной территорией под эгидой ООН, но в 1954 году был возвращен Италии.
10 сентября 1939 года Канада как доминион Великобритании присоединилась к войне с Германией. В октябре 1939 года началась переброска войск в Великобританию. Впервые они приняли участие в боевых действиях в августе 1942-го, во время неудачной попытки британцев высадить десант на французском побережье под Дьеппом (погибли 3 тыс. канадцев). 10 июля 1943 года канадские войска принимали участие в высадке союзников на Сицилии, а затем с июля по сентябрь того же года — в боевых действиях на территории Италии.
В июне 1944 года — мае 1945-го 3-я канадская пехотная дивизия и 2-я бронетанковая бригада участвовали в высадке десанта в Нормандии, в боевых действиях во Франции, Бельгии и Нидерландах. Канадские самолеты воевали в Европе с июля 1940-го по май 1945-го. Корабли канадских ВМС сопровождали союзнические караваны и боролись с немецкими подлодками в акватории Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов с сентября 1939 года по май 1945-го. Канада отправляла в Великобританию, СССР и США самолеты, автомобили и бронетехнику, военные корабли, транспортные суда и продовольствие. На территории страны готовили летные кадры ВВС для Британского Содружества — всего 130 тыс. летчиков. С сентября 1942 года Канада поставляла США урановое сырье, которое было использовано для создания атомных бомб, сброшенных в августе 1945 года на Хиросиму и Нагасаки.
Потери: 42 тыс. военнослужащих погибли, 54,4 тыс. были ранены, 8,9 тыс.— захвачены в плен. Материальные потери составили около $45 млрд (в ценах 1945 года).
Итоги: война помогла Канаде преодолеть последствия Великой депрессии — к 1941 году благодаря военным заказам были задействованы все имеющиеся в стране мощности. К маю 1945 года построено 90 судостроительных заводов (126 тыс. работников), спущено на воду 4 тыс. военных кораблей и гражданских судов, произведено около 800 тыс. автомобилей и бронемашин. К концу 1945 года Канада располагала одной из крупнейших армий мира (730 тыс. человек) и 1,5 тыс. самолетов. ВМФ Канады в 1945 году был третьим в мире после США и Великобритании и насчитывал 365 боевых кораблей. Канада стала одной из стран-основательниц ООН, Международного валютного фонда и Всемирного банка.
7 июля 1937 года японские войска из Маньчжурии начали военные действия против Китая. 28 июля 1937-го пал Пекин, а 13 декабря японцы захватили Нанкин, где истребили около 300 тыс. человек. Китайские войска отступили в глубь страны, благодаря чему избежали полного разгрома. В марте 1938 года им удалось отбить японское наступление в районе Цзинаня, а в сентябре 1939 года — остановить японцев под городом Чанша. Стремясь перекрыть военные поставки в Китай, Япония взяла под контроль почти все побережье страны, однако принудить китайцев к капитуляции не удалось. В марте 1944 года Япония вновь нанесла поражение китайской армии, но вывести Китай из войны не смогла. Китай придерживался оборонительной стратегии, поэтому его войска были достаточно пассивны. В свою очередь, Япония сосредоточила свое внимание главным образом на войне против США и Великобритании, и Китай оставался для нее второстепенным театром военных действий.
Потери: погибли около 1,3 млн военнослужащих; безвозвратные потери гражданского населения — около 10 млн человек.
Итоги: после войны Китай официально восстановил свой суверенитет над Маньчжурией, оккупированной Японией еще в 1931 году, но фактически эта территория оказалась под контролем коммунистов, не подчинявшихся центральному правительству. Остров Формоза (Тайвань), принадлежавший японцам, был передан Китаю. Страна стала постоянным членом Совбеза ООН. Сохранить стабильность в Китае не удалось: в 1946 году началась гражданская война, закончившаяся в 1949 году победой коммунистов во главе с Мао Цзэдуном.
8 декабря 1941 года, на следующий день после атаки на Перл-Харбор, Колумбия в знак поддержки своего влиятельного соседа разорвала дипотношения с Японией, а 19 декабря — с Германией и Италией. После того как в июне 1942 года немецкая подлодка подорвала колумбийскую шхуну Resolute, а экипаж был расстрелян, счета немецких предприятий начали замораживать. Официальным поводом для объявления войны Германии и ее союзникам 26 ноября 1943 года стала атака германской подлодки U-505 на шхуну Ruby и расстрел всей ее команды. Проживавшие в Колумбии немцы были помещены в резервации, немецкие школы и предприятия закрыты. Войска участия в боевых действиях не принимали, но ряд добровольцев вступили в иностранные батальоны армии США. Кроме того, Колумбия помогала США в патрулировании Карибского моря и Панамского канала и предоставила территорию для военного транзита.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: вызванная войной экономическая нестабильность привела в июле 1945 года к смене власти: на политическую арену вышли радикально настроенные политики, президент Лопес Пумарехо ушел в отставку, а к власти пришел Альберто Льерас Камараго.
Рафаэля Гуардию поддерживала коммунистическая партия, поэтому Коста-Рика была одной из немногих латиноамериканских стран, не симпатизировавших нацистам. Еще в октябре 1941 года немецкие предприятия были национализированы. 8 декабря того же года, после атаки на Перл-Харбор, была объявлена война Японии, 11 декабря — Германии и Италии. Участие в войне свелось к поставкам продовольствия союзникам и выдаче США разрешения на оборудование аэродрома на Кокосовом острове.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: финансовая помощь США позволила улучшить экономическую ситуацию в стране.
9 декабря 1941 года Куба, находившаяся в полной зависимости от США, объявила войну Японии, 11 декабря — Германии и Италии. Власти страны заморозили или конфисковали все активы стран «оси». Нацистов и всех, кто подозревался в симпатии к ним, депортировали или поместили в концлагерь под Гаваной. Американская база Гуантанамо стала главной базой ВМС США для защиты Карибского региона. На острове были размещены новые американские базы — Сан-Хулиан и Сан-Антонио-де-Баньос. В августе 1942 года на Кубе начали формировать списки призывников, но в итоге на фронт никто отправлен не был. Известен единственный факт участия Кубы в военных операциях: 15 мая 1943 года в Карибском море кубинский противолодочный корабль CS 13 при поддержке американской авиации глубинными бомбами потопил немецкую подлодку U-176.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: в начале войны благодаря росту спроса на кубинские товары экономика была на подъеме. К 1944 году из-за сокращения экспорта (большая часть кубинского торгового флота была потоплена немецкими подлодками или зафрахтована США) ситуация ухудшилась, что привело к смене власти.
В октябре 1939 года Либерия заявила о своем нейтралитете. Политическая и экономическая зависимость от США стала причиной того, что 27 января 1944 года руководство страны объявило войну Германии и Японии. Участие в войне свелось к поставкам в США стратегического сырья — натурального каучука. В боевых действиях либерийские войска не участвовали.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: рост спроса на основной экспортный товар — натуральный каучук — привел к росту доходов государства.
2 сентября 1939 года Ливан и Сирия, находившиеся под протекторатом Франции, были объявлены военной зоной на осадном положении. На территории двух стран была сосредоточена французская армия численностью до 300 тыс. человек. В июле 1940 года, после того как Франция потерпела поражение в войне, страна оказалась под контролем колониальной администрации правительства Виши, подчинявшегося Германии. Ливанские ресурсы, включая военные базы, перешли под контроль стран «оси». Необходимость содержать немецкие и итальянские войска вызвала волну акций неповиновения.
8 июня 1941 года английские войска совместно с подразделениями «Свободной Франции» вступили на территорию Ливана, и через месяц итальянцы и немцы были вытеснены за пределы страны. 26 ноября 1941 года Шарль де Голль объявил о независимости Ливана, ограниченной военным положением. Выборы 21 сентября 1943 года привели к власти режим, выступавший за немедленное обретение полной независимости. 9 ноября 1943 года французы арестовали избранного президента Бешара аль-Хури и ведущих членов правительства, однако из-за народных волнений и давления Великобритании они были освобождены. В феврале 1945-го Ливан в качестве самостоятельного государства объявил войну Германии и Японии, однако в военных действиях не участвовал.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: Ливан окончательно получил независимость. В 1944 году все госфункции были переданы национальному правительству, а в 1946 году страну покинули английские и французские войска.
10 мая 1940 года немецкие войска вторглись на территорию Люксембурга. Вооруженные силы сопротивления не оказали. Правительство и великая герцогиня Шарлотта бежали во Францию. Германия аннексировала Люксембург как «округ Мозельланд» и распространила на него воинскую повинность, люксембуржцы начали служить в вермахте.
С 1944 года батарея, укомплектованная люксембургскими добровольцами, сражалась в составе союзнических войск. В годы оккупации на территории страны проходили забастовки, действовали группы Сопротивления. 11 сентября 1944 года Люксембург был освобожден американцами, но 16 декабря того же года немцы отвоевали его. 7 февраля 1945 года страна была окончательно освобождена.
Потери: погибли около 5 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. гражданских лиц.
Итоги: Люксембургу была возвращена независимость, государственный строй не претерпел изменений.
В октябре 1939 года мексиканское правительство объявило о нейтралитете, однако склонялось к поддержке союзников. В сентябре 1940 года угроза японского вторжения с западного побережья подтолкнула мексиканцев к мобилизации ВВС для патрулирования побережья страны. 22 мая 1942 года под давлением США правительство Мексики объявило, что страна находится в состоянии войны с Японией, Германией и Италией.
29 декабря 1944 года мексиканский сенат принял решение о направлении вооруженных сил в зону конфликта. 22 февраля 1945 года 201-я авиационная эскадрилья ВС Мексики в составе порядка 300 человек на американских истребителях Р47 Thunderbolt была направлена на Тихоокеанский фронт для освобождения Филиппин от японской оккупации. Эскадрилью подчинили командованию 58-й истребительной группы ВВС США. В июне—июле 1945 года мексиканцы поддерживали наступление американской армии на острове Лусон. В июле их перенацелили на дальние рейды против японских объектов на острове Формоза (ныне Тайвань). Всего в рядах американской армии, по некоторым данным, сражались около 14 тыс. мексиканских добровольцев.
Потери: точных данных о потерях военнослужащих нет. Известно о гибели пяти летчиков и уничтожении пяти истребителей 201-й авиационной эскадрильи ВС Мексики. Жертвами войны стали также 22 гражданских лица.
Итоги: финансовая и техническая помощь со стороны США позволила стране модернизировать железные дороги и промышленные объекты. За счет высоких цен на нефть Мексике удалось накопить валютные резервы, которые были направлены на нужды индустриализации.
11 мая 1939 года 6-я японская армия вторглась на территорию Монголии. СССР по договору о взаимопомощи оказал стране военную поддержку. В сентябре 1939 года на реке Халхин-Гол советская 11-я танковая бригада и монгольская 6-я кавалерийская дивизия под командованием Георгия Жукова нанесли японцам решающее поражение. В результате СССР, Япония и Монголия подписали соглашение о прекращении военных действий, которое японцы исполняли до конца войны.
В июне 1941 года после нападения Германии на СССР Монголия создала фонд помощи для Советской армии, из средств которого была оплачена постройка в СССР танковой колонны «Революционная Монголия» и авиаэскадрильи «Монгольский арат». В СССР были отправлены 60 тыс. лошадей и различные товары. 10 августа 1945 года Монголия объявила войну Японии — через два дня после того, как это сделал СССР — и отправила на фронт 80 тыс. солдат. Монголы приняли участие в Маньчжурской операции, в ходе которой была разгромлена японская Квантунская армия.
Потери: нет данных.
Итоги: благодаря участию в войне независимость Монголии признали Китай и западные державы.
10 мая 1940 года Германия вторглась на территорию нейтральной Голландии. План обороны предполагал отвод войск в так называемую «крепость Голландия» — район Гааги и Амстердама, прикрытый линиями обороны «Греббе» и «Пел». Голландцы сорвали попытку немецкого воздушного десанта захватить Амстердам и арестовать королевскую семью, а также отбили у немецких десантников аэродром Валхавен, но 14 мая капитулировали.
11 января 1942 года Япония объявила войну Нидерландам и вторглась в Индонезию, завершив захват голландской колонии к концу февраля. В сентябре 1944 года англо-американские войска попытались захватить на территории Нидерландов стратегически важные мосты на реках Моза, Вааль и Рейн силами воздушного десанта (операция «Маркет гарден»). Но английские парашютисты столкнулись под Арнхемом с превосходящими силами немцев и были почти полностью уничтожены. Нидерланды были освобождены только 5 мая 1945 года.
Потери: погибли 13,7 тыс. военнослужащих и 236 тыс. гражданских лиц.
Итоги: в результате войны Голландия сохранила свою независимость. В стране сохранилась монархия. Армия была фактически уничтожены, экономике был нанесен значительный ущерб. Индонезия заявила о своей независимости от Нидерландов 17 августа 1945 года.
Под давлением США, чей капитал занимал ключевые позиции в экономике Никарагуа, правительство страны 11 декабря 1941 объявило войну странам «оси». Участие в войне свелось к поставкам продовольствия союзникам и патрулированию прибрежной зоны.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: в годы войны Гарсия ввел прогрессивный Кодекс труда, разрешил деятельность Никарагуанской социалистической партии и установил дипотношения с СССР. После окончания войны он пообещал продолжить реформы, но обещания не исполнил. Страна стала первой в мире, ратифицировавшей Хартию ООН (6 июля 1945 года).
Британский доминион Новая Зеландия объявил войну Германии вслед за метрополией. 11 июля 1940 года объявлена война Италии, а 8 декабря 1941-го, на следующий день после нападения на Перл-Харбор — Японии. Новозеландцы воевали в составе британской армии. Помимо этого на Фиджи для обороны острова от японцев 1 ноября 1940 года была направлена 8-я новозеландская пехотная бригада, не принимавшая участия в боевых действиях. Новозеландский легкий крейсер Achilles 13 декабря 1939 года вступил в бой с германским линкором Admiral Graf Spee близ Аргентины. Линкор ушел в воды нейтрального Уругвая и был затоплен командой. 13 июля 1943 года новозеландский крейсер Leander вместе с двумя американскими кораблями близ Соломоновых островов потопил японский крейсер Jintsu.
2-й новозеландский экспедиционный корпус под командованием генерала Бернарда Фрейберга (будущего генерал-губернатора Новой Зеландии) начал войну в марте 1941 года в Греции. После поражения 1 мая корпус был эвакуирован на Крит. 20 мая на остров высадился немецкий десант, и после месяца боев союзники покинули его. В Греции новозеландцы потеряли 962 человека убитыми, более 4 тыс. пленными. Летом 1941 года корпус прибыл в Северную Африку, где участвовал в боях с Африканским корпусом генерала Роммеля в Египте, Сирии (январь 1942-го), Тунисе (май 1943-го). В октябре 1943 года новозеландцы были переброшены в Италию, где за полтора года участвовали во взятии Кассино, Ареццо, Флоренции, Падуи и Триеста.
Потери: по разным данным, погибли от 11 тыс. до 13 тыс. военнослужащих. Потери среди гражданского населения составили 2 тыс. убитыми.
Итоги: Новая Зеландия понесла наибольшие потери на душу населения среди британских доминионов. Но страна не подверглась прямым ударам, и экономические последствия не были столь тяжелыми, как для государств Европы.
9 апреля 1940 года немцы вторглись в Норвегию, высадив морские и воздушные десанты. Норвежские войска оказали сопротивление, а береговые батареи потопили тяжелый крейсер «Блюхер», но немцы сумели в первые дни захватить Осло, Тронхейм и ряд других важных пунктов страны. 14 апреля в Норвегии высадился англо-французский десант, который закрепился в районе Нарвика и начал наступление. Но 8 июня, после того как обозначилось поражение союзников во Франции, он ушел. 10 июня норвежцы прекратили сопротивление.
Хокон VII и правительство обосновались в Англии, где координировали борьбу эвакуировавшихся норвежских частей. Норвежские корабли охраняли британские конвои и участвовали в ряде морских операций. Так, 26 декабря 1943 эсминец «Сторд» сыграл важную роль в уничтожении немецкого линейного крейсера «Шарнхорст». В британских ВВС действовала норвежская эскадрилья «Маленькая Норвегия». Норвежские войска также приняли участие в высадке в Нормандии. Между тем немцы использовали территорию Норвегии для ведения операций против конвоев, идущих в СССР. 16 августа 1943 года коллаборационистский режим Квислинга объявил войну СССР, но существенной помощи Германии оказать не мог. После поражения Германии Квислинг 9 мая 1945 года сдался полиции.
Потери: по разным данным, погибли от 1,7 тыс. до 4,7 тыс. военнослужащих, безвозвратные потери гражданского населения — от 3 тыс. до 7 тыс. человек.
Итоги: Норвегия сохранила свою независимость, понеся минимальные потери. В стране сохранилась монархическая форма правления, экономика почти не пострадала.
Панама, по территории которой проходит канал между Атлантическим и Тихим океанами, с начала XX века находилась в зависимости от США. Поэтому уже 7 декабря 1941 года, сразу после нападения на Перл-Харбор, правительство республики объявило войну Японии, а 12 декабря — Германии и Италии. США построили новые шлюзы на Панамском канале для прохода авианосцев. За годы войны в стране были построены 134 американские военные базы. В боевых действиях вооруженные силы Панамы участия не принимали.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: с помощью США была улучшена транспортная инфраструктура, усилилась роль американского капитала в экономике и зависимость страны от американской политики.
В начале 1940-х внешняя политика Парагвая была прогерманской. Страна помогала государствам «оси» продовольствием и сырьем, но в январе 1942-го, подчинившись решениям Панамериканской конференции в Рио-де-Жанейро, Парагвай разорвал с ними экономические и политические связи. 2 февраля 1945 года странам «оси» была объявлена война. Вместе с тем власти страны тайно продолжали помогать Германии, а после войны наряду с Аргентиной принимали нацистов.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: победа союзников над Германией вынудила президента Мартинеса временно демократизировать политический режим. Он позволил изгнанным политическим лидерам вернуться, а также сформировал коалиционное правительство.
Политика избранного в 1939 году президента Прадо-и-Угартече была изначально проамериканской. В мае 1940 года был расторгнут контракт с итальянской авиационной миссией, национализированы итальянские предприятия и высланы итальянские полицейские советники. В 1941 году перуанское правительство аннулировало контракт с немецким авиаперевозчиком Lufthansa, получив в лизинг от США четыре самолета для создания собственной авиакомпании. В апреле 1941 года в перуанское военное министерство был назначен американский военный советник. Переориентировав внешнюю торговлю на США, Перу выслала в 1942 году из района производства хлопка в долине Уачо и Чанкая более тысячи японцев.
В 1941—1942 годы Перу активно поставляла в США сырье и продовольствие, необходимые для нужд войны. В 1942 году на севере страны была размещена американская военная база. Дипотношения со странами «оси» Перу разорвала 15 февраля 1942 года, но профашистские настроения в обществе отсрочили объявление войны до 1945 года, когда поражение Германии и Японии стало очевидным.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: инвестиции США помогли развитию страны. На президентских выборах 1945 года победу одержал юрист Хосе Луис Бустаманте Риверо. При нем была отменена цензура, восстановлены гражданские права и освобождены политзаключенные. Правительство укрепило госсектор экономики, развернуло жилищное строительство, приняло меры по развитию образования и закрыло военную базу США в Эль-Пато.
21 марта 1939 года Германия потребовала от Польши передать ей вольный город Данциг (Гданьск), но получила отказ. 31 августа отряд эсэсовцев инсценировал нападение поляков на немецкий город Глейвиц, а 1 сентября немецкие части вторглись на территорию Польши. Против Польши немцы бросили 62 дивизии, 2,8 тыс. танков, 2 тыс. самолетов и 1,6 млн человек. Польские войска были растянуты вдоль границ, что позволило немцам быстро прорвать фронт. 17 сентября в Польшу вступили войска СССР. 18 сентября во Франции было сформировано правительство Польши в изгнании. 29 сентября после трехдневной бомбардировки пала Варшава. Германия аннексировала западную часть Польши с населением 10 млн человек и установила протекторат над центральной частью. Восточные области (12 млн человек) отошли к СССР. На польской территории возникли концлагеря, где были убиты несколько миллионов человек, в основном евреи.
В 1940 году во Франции были сформированы польские подразделения общей численностью 80 тыс. человек, которые сражались в Норвегии, Франции и Северной Африке. В 1943 году в СССР было создано Войско польское (в 1944 году — 300 тыс. человек). На территории самой Польши действовали силы Сопротивления — Армия крайова и Армия людова. 19 апреля 1943 года евреи Варшавского гетто подняли восстание и сумели продержаться до 8 мая. 21 июля 1944 года советские войска вступили в Польшу. 1 августа началось Варшавское восстание, которое немцы смогли подавить лишь 2 октября. Советские войска в это время стояли на другом берегу Вислы. 17 января 1945 года они все же освободили Варшаву. Поляки приняли участие в штурме Берлина.
Потери: по разным данным, погибли от 123 тыс. до 850 тыс. военнослужащих, безвозвратные потери гражданского населения — около 6,5 млн человек.
Итоги: после войны к Польше отошли Силезия, восточная часть Померании и западная часть Восточной Пруссии. На востоке граница прошла по так называемой линии Керзона. К СССР были присоединены Западная Украина и Западная Белоруссия, а также район Вильнюса, который был оккупирован поляками до войны. Территория Польши уменьшилась по сравнению с довоенной на 78 тыс. кв. км, она оказалась подвинута на запад. Страна попала в сферу влияния СССР, был установлен коммунистический режим.
В 1940 году Румыния лишилась значительной части своей территории: в июне Бессарабия и Северная Буковина были аннексированы СССР, в августе—сентябре Южная Добруджа отошла к Болгарии, а север Трансильвании — к Венгрии. В сентябре 1940 года генерал Йон Антонеску сформировал новое правительство и сместил короля Кароля II. Антонеску стал сателлитом Гитлера, и 22 июня 1941 года Румыния приняла участие в нападении на СССР, направив на войну 13 дивизий. С 13 августа по 16 октября 1941 года румынские войска штурмовали Одессу, с ноября 1941-го по июнь 1942-го вместе с немцами осаждали Севастополь.
В годы войны Румыния была основным источником нефти для Германии. В Сталинградской битве румыны прикрывали фланги немцев, штурмовавших город. В ходе советского контрнаступления румынские 3-я и 4-я армии были разгромлены. В марте 1944 года советские войска вошли в Румынию. 23 августа 1944 года Антонеску был арестован. 25 августа 1944 года Румыния объявила войну Германии, после чего румынская армия приняла участие в боях против немцев.
Потери: по разным данным, погибли от 300 тыс. до 520 тыс. военнослужащих, безвозвратные потери среди гражданского населения — от 200 тыс. до 460 тыс.
Итоги: после войны Румыния окончательно лишилась Бессарабии, которая отошла СССР, зато вернула себе Трансильванию. Страна попала в сферу влияния СССР. 30 декабря 1947 Румыния стала республикой.
Президент Эрнандес Мартинес симпатизировал нацистским лидерам, но под давлением США был вынужден 8 декабря 1941 года объявить войну Японии, 13 декабря — Германии и Италии. Участие Сальвадора заключалось в поставках союзникам продовольствия (кофе, какао, бананы), пеньки, древесины и каучука. Власти страны также взяли под свой контроль принадлежавшие немцам и итальянцам предприятия. После войны они были возвращены владельцам.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: во время войны США оказывали финансовую помощь Сальвадору для поддержания внутренней стабильности. Но в 1944 году возросшее недовольство диктаторским режимом Мартинеса привело к смене сразу нескольких руководителей, и в 1945 году к власти пришел генерал Кастро.
После прихода к власти в Италии Муссолини в Сан-Марино утвердился профашистский режим, но с началом войны республика объявила о нейтралитете. 26 июня 1944 года страна подверглась налету английской авиации. 4 сентября 1944-го немцы, не встретив сопротивления, заняли страну, разместив в ней артиллерийские батареи. 19—20 сентября на территории Сан-Марино шли бои между немцами и англичанами, после чего территория республики была освобождена.
Потери: погибли 60 гражданских лиц.
Итоги: после войны в Сан-Марино к власти пришла коалиция левых сил, которая управляла страной до 1957 года.
1 сентября 1939 года Саудовская Аравия объявила о соблюдении нейтралитета, так как королевство имело договор о дружбе с Германией, но его главными внешнеторговыми партнерами были страны Британской империи. На границы с Ираком, Кувейтом и Трансиорданией были выведены войска, но в мае 1941 года они были отозваны во избежание провокаций. В апреле 1941-го Гитлер направил ибн Сауду послание, в котором предложил выступить против Великобритании, пообещав за это «корону короля всех арабов», но тот отказался. После успехов союзников в Ираке, Сирии и Эфиопии в сентябре 1941 года королевство разорвало дипотношения с Германией.
В феврале 1943 года страна, остро нуждавшаяся в деньгах, получила финансовую помощь США в размере $99 млн, взамен предоставив территорию для размещения авиабаз союзников. 14 февраля 1945 года ибн Сауд на встрече с президентом США Франклином Рузвельтом на борту крейсера CA-71 USS Quincy разрешил союзникам использовать порты в Персидском заливе и разместить в стране военную базу. 1 марта 1945 года Саудовская Аравия объявила войну Германии, но в военных действиях не участвовала.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: военные действия не затронули Саудовскую Аравию, но армия поглощала значительную часть доходов государства, и экономическое положение страны значительно ухудшилось.
После разгрома Франции французская администрация Сирии признала власть правительства Виши. Когда 13 апреля 1941 года в Ираке утвердилось пронемецкое правительство Рашида аль-Гайлани, немцы начали переброску авиации в Ирак через сирийские аэродромы. В Сирию вторглись войска Великобритании и «Свободной Франции». 27 сентября 1941 года стране была предоставлена независимость, но англо-французское присутствие продолжалось до 1946 года.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: благодаря ослаблению Франции Сирия получила независимость.
Несмотря на нейтралитет, с сентября 1940 года США стали помогать Великобритании вооружением и прекратили поставки оружия и стратегического сырья в Японию. 7 декабря 1941 года Япония нанесла удар по базе Тихоокеанского флота США Перл-Харбор, выведя из строя большую часть кораблей. Японцы захватили американские острова Гуам и Уэйк, высадились на Филиппинах, которые входили в сферу влияния США. Германия и Италия объявили войну США 11 декабря 1941 года. В мае 1942 года Филиппины были потеряны (в плен попали 30 тыс. американцев и около 100 тыс. филиппинцев). 3 июня 1942-го ВМС США (группа адмирала Честера Нимица) нанесли поражение японскому флоту у острова Мидуэй — американцам удалось разбомбить авианосцы противника, когда на палубах находились бомбардировщики.
США продолжили оказывать помощь союзникам. За годы войны по ленд-лизу Великобритания получила помощь на $31 млрд, СССР — на $11 млрд, Китай — на $5 млрд, 35 других стран — на $3 млрд. 7 августа 1942 года японцы смогли нанести поражение американцам у Гуадалканала, потопив три тяжелых крейсера, но баланс сил быстро менялся в пользу США благодаря росту производства (ВВП США рос в среднем на $100 млрд в год). С лета 1942 года ВВС США начали совершать рейды против Германии. 8 ноября 1942 года американские войска генерала Дуайта Эйзенхауэра при поддержке англичан высадились во Французской Северной Африке. В 1943 году вместе с англичанами они овладели Сицилией и высадились в Италии. 6 июня 1944 года была проведена высадка в Нормандии (операция «Оверлорд»), позволившая начать освобождение Франции. В декабре 1944-го в Арденнах немцы внезапным ударом прорвали фронт американцев, но не смогли взять Бастонь, обороняемую 101-й дивизией ВДВ США.
На Тихом океане американцы отбивали у японцев один остров за другим, опираясь на тотальное превосходство в военной силе (в сражении у острова Лейте (октябрь 1944-го) с американской стороны участвовали 30 авианосцев, 112 линкоров, 20 крейсеров, 104 эскадренных и эскортных миноносца и 47 подлодок против 4 авианосцев, 9 линкоров, 19 крейсеров, 33 эсминцев и 28 подлодок противника). С 1944 года серьезную угрозу для кораблей ВМС США стали представлять пилоты-камикадзе, но меры инженерного характера (бронирование палуб, усиление систем ПВО кораблей) позволили свести ущерб к минимуму. 6 августа США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а 9 августа — на Нагасаки (общее число жертв — порядка 230 тыс. человек). 2 сентября 1945 года Япония капитулировала.
Потери: погибли 293 986 военнослужащих, небоевые потери — 112 842 человека, ранены 670 846 человек, безвозвратные потери гражданского населения — 6 тыс. человек. Затраты на военные действия — $341 млрд.
Итоги: США смогли добиться победы с относительно небольшими потерями, при этом создав мощнейшую армию и укрепив международный престиж. После войны США стали одной из двух сверхдержав (вместе с СССР), добившись признания в качестве лидера «свободного мира». Со времен Второй мировой войны США сохраняют военное присутствие в Европе, Японии и Южной Корее.
Советский Союз в предвоенные годы оставался в фактической международной изоляции. Его войска дважды вступали в соприкосновение с силами Японии — одной из стран «оси»: в 1938 году у озера Хасан и в 1939 году на реке Халхин-Гол. 23 августа 1939 года СССР подписал с Германией договор о ненападении, разграничив с ней сферы интересов в Восточной Европе. 17 сентября советские войска вступили на территорию Польши и по договоренности с Германией СССР аннексировал восточные области этой страны. В результате войны с Финляндией (30 ноября 1939 года — 13 марта 1940 года) СССР получил Карельский перешеек и ряд приграничных территорий. В июне 1940-го СССР отторг у Румынии Бессарабию, а в августе присоединил Латвию, Литву и Эстонию.
22 июня 1941 года войска Германии вторглись на территорию СССР. Также против СССР действовали войска Венгрии, Италии, Румынии и Финляндии. В результате авиаударов по советским аэродромам значительная часть авиации СССР оказалась уничтоженной. Под Белостоком и Минском в плен попали 330 тыс. советских военных, противником были захвачены более 3 тыс. орудий и 3,3 тыс. танков. К 10 июля немцы продвинулись на 360-600 км в глубь советской территории. В сентябре совместно с финнами немцы блокировали Ленинград, 19 сентября пал Киев. В ходе битвы за Москву (октябрь 1941 года — апрель 1942 года) немцы были остановлены и отброшены от столицы.
В мае 1942 года советские войска понесли тяжелые потери в ходе неудачного наступления под Харьковом, инициатива вновь перешла к немцам. 23 августа они вышли к Волге. 13 сентября начался штурм Сталинграда. В ходе упорных боев Мамаев курган переходил из рук в руки 12 раз, городской вокзал — 13 раз. 19 ноября советские войска начали наступление севернее и восточнее Сталинграда и 22 ноября окружили группировку Паулюса (около 265 тыс. человек), которая 2 февраля 1943 года капитулировала. Затем в ходе Курской битвы (5 июля — 23 августа) немцы понесли тяжелое поражение, потеряв свыше 500 тыс. человек, 1,5 тыс. танков, более 3,7 тыс. самолетов, около 3 тыс. орудий и до конца войны утратив способность к проведению крупных наступательных операций на Восточном фронте.
В октябре 1943 года советские войска форсировали Днепр и 6 ноября освободили Киев. 27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда. За 1944 год была почти полностью освобождена территория СССР. В 1945 году советские войска вели наступательные операции в Европе: 13 февраля был взят Будапешт, 9 апреля — Кенигсберг, а 13 апреля — Вена. Штурм Берлина закончился 2 мая капитуляцией гарнизона, 8 мая немцы капитулировали. 9 августа СССР объявил войну Японии, нанеся удар по Квантунской армии (443 тыс. человек) в Маньчжурии силами Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов (1,6 млн человек). Японцы были разгромлены и 2 сентября 1945 года подписали капитуляцию.
Потери: 5 177 410 военнослужащих убиты, 1 100 327 человек умерли от ран, небоевые безвозвратные потери — 540 580 человек, пропали без вести, попали в плен и неучтенные потери — 4 454 709 человек. Среди гражданского населения погибли 13,7 млн человек. Общие материальные потери — $2569 млрд (30% всех национальных богатств); затраты на военные расходы — $192 млрд.
Итоги: после войны в сфере влияния СССР оказались Восточная Европа, Маньчжурия и север Кореи. Было международно признано присоединение Западной Украины, Западной Белоруссии и Молдавии. К СССР отошли северо-восточная часть Восточной Пруссии с городом Кенигсбергом, южная часть Сахалина, Курилы, область Печенга (от Финляндии). Но огромные жертвы и тяжелые материальные потери тормозили развитие страны многие годы.
11 сентября 1939 года Турция заявила о нейтралитете, но уже 19 октября подписала договор о союзе и взаимопомощи с Британией и Францией. Армия была приведена в боевую готовность, а экономика ориентирована на военные нужды. В июле 1941 года Турция подписала с Германией соглашение о товарообороте и расчетах, по которому увеличила поставки немцам продовольствия и стратегического сырья, в частности хромовой руды. От договора с британцами турки отказались. После нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года Турция вновь объявила о соблюдении нейтралитета, но на деле продолжала снабжение немецких войск. В 1941—1943 годы между Германией и Турцией было заключено еще несколько соглашений. Турки снабжали немцев рудой, черновой медью, хлопком, шерстью и кожевенным сырьем, а взамен получили значительные кредиты. В нарушение конвенции о проливах Турция пропускала в Черное море немецкие военные корабли. В ответ СССР и Британия отправили ноты с требованием соблюдения конвенции и предложили гарантии защиты от Германии.
В 1941 году, чтобы склонить Турцию на сторону союзников, США распространили на нее действие закона о ленд-лизе, по которому страна получила оружие на $90 млн. Но руководство Турции отказывалось вступить в войну. Только 2 августа 1944 года, когда советские войска подошли к границам балканских стран, она объявила о разрыве дипотношений с Германией. 23 февраля 1945 года поражение стран «оси» уже было неизбежным, и Турция вступила в войну. В боевых действиях войска страны не участвовали.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: благодаря тому, что в годы войны Турция сотрудничала с обеими сторонами и получала от них поддержку, экономика страны вполне успешно развивалась и ей удалось обеспечить армию современными вооружениями.
В начале войны страна, объявив о нейтралитете, придерживалась прогерманской политики. В декабре 1939 года германский линкор Admiral Graf Spee после боя с британскими кораблями пытался найти убежище в Монтевидео, но власти страны под давлением союзников потребовали покинуть порт. Немцы были вынуждены затопить корабль. Опасаясь немецкой агрессии, правительство Уругвая стало отходить от нейтралитета в пользу США. В 1940 году в госучреждениях прошли чистки симпатизирующих нацистам чиновников, а в 1942 году были разорваны дипотношения со странами «оси». Однако вступить в войну правительство Уругвая решилось только в 1945 году, когда поражение Германии и Японии стало очевидным.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: в ходе войны государство восстановило регулирующие функции в экономике страны, стало способствовать развитию социального законодательства и укрепило социальные гарантии.
В ходе советско-финской войны (30 ноября 1939 года — 12 марта 1940 года) Финляндия отстояла свою независимость, но была вынуждена отдать СССР 34 тыс. кв. км территории. 26 июня 1941 года она объявила войну СССР. Флот принял участие в минировании Финского залива, сухопутная армия с севера подошла к Ленинграду, а также заняла часть Карелии, после чего линия фронта стабилизировалась. На севере Финляндии против СССР действовала немецкая группировка.
10 июня 1944 года советские войска начали наступление против финнов и 20 июня овладели Выборгом, а 22 июня взяли Петрозаводск. 4 сентября финны прекратили сопротивление, 19 сентября Финляндия подписала перемирие. С 28 сентября 1944 года финны вели боевые действия против немцев, остававшихся на севере страны. 4 марта 1945 года Финляндия формально объявила войну Германии. Немецкие части были окончательно выбиты с финской территории к 27 апреля 1945 года.
Потери: погибли 82 тыс. военнослужащих; безвозвратные потери гражданского населения — около 2 тыс.
Итоги: Финляндия передала СССР область Петсамо (Печенга), предоставила территорию Порккала-Удд (побережье Финского залива) в аренду, а также выплатила СССР репарацию в $300 млн. Вместе с тем Финляндия единственная из всех союзников Гитлера избежала оккупации. Социально-политический строй страны остался неизменным.
В предвоенные годы Франция стремилась избежать войны в Европе. Премьер Эдуард Даладье подписал Мюнхенский договор, по которому Франция фактически отказывалась от союзнических обязательств перед Чехословакией. Но 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, и 3 сентября Франция и Англия объявили войну. До апреля 1940 года военные действия велись с низкой интенсивностью. 14 апреля англо-французский десант высадился в Норвегии, куда вторглись немцы, но уже 8 июня союзники вывели войска. 10 мая 1940 года немцы начали наступление против Бельгии и Нидерландов. Пройдя через бельгийские Арденны, 14 июня немцы без боя вступили в Париж, который был объявлен французским правительством открытым городом, дабы избежать его разрушения. 22 июня 1940 года было подписано перемирие с Германией, которая оккупировала север и запад Франции.
В мае-июне 1940 года Франция потеряла порядка 84 тыс. человек убитыми и 1,5 млн пленными. Французские войска были эвакуированы в Англию. 18 июня 1940 года генерал де Голль основал движение «Свободная Франция» (с 1942 года — «Сражающаяся Франция»), которое не признало выхода Франции из войны. 1 июля в Виши было сформировано правительство маршала Петена, наладившего сотрудничество с Германией. Опасавшиеся перехода французского флота в руки Германии англичане потопили несколько кораблей, а также интернировали французские корабли в своих портах. В сентябре 1940 года администрация ряда французских колоний (Габон, Камерун, Конго, Убанги-Шари, Чад) перешла на сторону «Свободной Франции». В июне-июле 1941 года силы «Свободной Франции» вместе с англичанами приняли участие в боях против вишистов в Сирии. 8 ноября 1942 года американцы и англичане в рамках операции «Торч» высадились во французских колониях Марокко и Алжире. Французы оказали слабое сопротивление, вишистский командующий адмирал Жан Дарлан перешел на сторону союзников.
11 июня 1942 года немцы оккупировали всю территорию Франции, фактически лишив Петена власти, после чего французские моряки в Тулоне затопили остатки флота. В марте 1943 года в Алжире был создан Комитет национального освобождения во главе с де Голлем и генералом Анри Жиро, ставший временным правительством Франции в изгнании. 6 июня 1944 года англо-американский десант успешно высадился в Нормандии, после чего во Франции активизировались силы Сопротивления. Его бойцы освободили Бордо, Корсику и ряд других районов. 20 августа 1944 года в Париже началось восстание против оккупантов, и 25 августа город был освобожден. До конца войны французские контингенты сражались на стороне союзников.
Потери: погибли 201 568 военнослужащих, ранено 140 тыс., пропали без вести 140 тыс. человек; безвозвратные потери гражданского населения — около 400 тыс. человек. Стоимость разрушений — $21 млрд.
Итоги: людские жертвы Франции в войне были сравнительно небольшие, однако экономический ущерб и потеря престижа были значительными. Армия была фактически уничтожена, флот серьезно пострадал. Тем не менее Франция была признана одной из держав-победительниц и получила постоянное место в Совбезе ООН.
После подписания Великобританией и Францией Мюнхенского договора с Германией и Италией (29 сентября 1938 года) Чехословакия передала Германии Судетскую область с преимущественно немецким населением. 15 марта 1939 года страна была оккупирована немецкими войсками и превращена в протекторат Богемии и Моравии. Словакия была превращена в марионеточное государство во главе с Йозефом Тисо, часть приграничных территорий которого отошли Венгрии и Польше.
Словакия объявила войну СССР 23 июня 1941 года и послала против него войска, а 13 декабря 1941-го объявила войну Великобритании и США. Чехословацкие добровольческие части сражались против Германии в Польше, Франции и Северной Африке. В СССР был сформирован чехословацкий корпус генерала Людвига Свободы. 29 августа 1944 года в Словакии поднялось антифашистское восстание, к которому присоединилась часть армии, но немцы сумели его подавить. 5 мая 1945 года в Праге, к которой приближались советские войска, началось восстание. 11 мая бои были завершены.
Потери: по разным данным, погибли от 6,6 тыс. до 46 тыс. военнослужащих; безвозвратные потери гражданского населения — около 300 тыс. человек.
Итоги: после войны Чехословакия была преобразована в федеративное государство. Страна попала в сферу влияния СССР, 9 мая 1948 года была провозглашена народно-демократической республикой и приступила к строительству социализма.
До войны страна активно сотрудничала с Германией, в ней проживали 90 тыс. немцев, поэтому в 1939 году Чили предпочла объявить о нейтралитете. Однако политическое давление и военно-экономическая помощь со стороны США (в частности, в марте 1943 года Чили получила вооружений на сумму $50 млн) вынудили руководство страны отправить в отставку офицеров с профашистскими взглядами и ликвидировать немецкие предприятия. 19 мая 1943 года дипотношения с Германией и Италией были разорваны, 15 февраля 1945 года объявлена война Германии, а 11 апреля — Японии.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: вызванный войной рост спроса на добываемые в Чили медную руду и нефть способствовал развитию промышленности.
Экономическое и политическое давление США вынудили Эквадор в январе 1942 года разорвать дипотношения с Италией, Германией и Японией и предоставить американцам Галапагосские острова для создания военной базы. В обмен в апреле 1942 года США поставили Эквадору вооружения на сумму $17 млн. В феврале 1945 года Эквадор объявил войну Германии и Японии. После этого было национализировано имущество находящихся в стране немцев и японцев.
Потери: не зарегистрированы.
Итоги: американские инвестиции значительно обогатили Эквадор. В 1943 году США вложили в эквадорскую экономику $10,8 млн, в 1945-м американские инвестиции достигли $14 млн.
3 октября 1935 года Италия без объявления войны вторглась на территорию Эфиопии. Эфиопские войска оказали упорное сопротивление, но силы были неравные: у итальянцев были танки и самолеты, они применяли химическое оружие (газ иприт). 9 апреля 1936 года эфиопские войска были окончательно разбиты у озера Ашанги. 5 мая итальянцы вступили в Аддис-Абебу, а Хайле Селассие бежал к англичанам в Палестину. 1 июня 1936 года Италия заявила об аннексии Эфиопии. Все годы оккупации в стране шла партизанская борьба. Во Вторую мировую из Эфиопии итальянцы наносили удары по Судану и британскому Сомали. Но британцы вместе с эфиопскими отрядами под командованием Хайле Селассие смогли отбить страну. 6 апреля 1941 года они вступили в Аддис-Абебу, и власть императора была восстановлена. Официально Эфиопия оставалась в состоянии войны против стран «оси» до 1945 года.
Потери: погибли 16 тыс. военнослужащих.
Итоги: Эфиопии была возвращена независимость. Одним из отдаленных последствий войны стало присоединение к Эфиопии Эритреи в 1952 году. Эритрея была отобрана у Италии в 1945 году, временное управление над ней было передано Великобритании. Вопрос об этой территории был передан на рассмотрение ООН и решен в 1952 году в пользу Эфиопии.
25 марта 1941 года премьер-министр Югославии Драгиша Цветкович подписал протокол о присоединении страны к державам «оси». 27 марта кабинет Цветковича был свергнут и заменен правительством Душана Симовича, который отказался от союза с немцами. 6 апреля 1941 войска Германии, Италии и Венгрии вторглись в страну и быстро разгромили плохо вооруженную и слабо организованную югославскую армию. 17 апреля Югославия капитулировала. Далмация, Косово и Черногория попали в сферу влияния Италии, Воеводина досталась Венгрии, Болгария получила Македонию, а Словению поделили Германия и Италия. В Хорватии и Сербии были созданы марионеточные государства.
Уже весной 1941 года на территории Югославии начали возникать партизанские отряды. Дража Михайлович возглавил движение четников — партизан, поддерживавших короля, а Иосип Броз Тито — коммунистические отряды. К осени 1944 года 400 тыс. партизан контролировали большую часть страны. 19 октября 1944-го югославские силы совместно с советскими войсками освободили Белград. Югославы участвовали в боях против немцев до конца войны.
Потери: погибли около 300 тыс. военнослужащих, безвозвратные потери гражданского населения — около 1,4 млн человек.
Итоги: в результате массового террора, устроенного оккупантами и местными националистами, в стране погибли почти 10% населения. Экономика была почти полностью разрушена. Югославия после войны сохранилась как единое государство. Монархию сменил коммунистический режим.
С началом войны между Британией и Германией в южноафриканском правительстве произошел раскол. 5 сентября 1939 года парламент проголосовал за вступление в войну, и премьер Джеймс Херцог, выступавший за нейтралитет, ушел в отставку. Новый премьер Ян Сматс объявил войну Германии. 8 декабря 1941 года была объявлена война Японии, но на тихоокеанский театр войска не отправлялись. Были сформированы 1-я, 2-я и 3-я южноафриканские дивизии. В середине 1940 года 1-я дивизия была направлена на помощь англичанам в Сомали, Кению и Судан.
Южноафриканцы вступили в бой 16 декабря 1940 года: 1-я бригада дивизии в составе английских 11-й и 12-й африканских дивизий выбила итальянский корпус из местечка Эль-Уак (Кения). В апреле-мае 1941 года бригада участвовала в разгроме итальянских войск в Эфиопии. В январе 1941 года 1-я, затем и 2-я дивизии переброшены в Египет, где в составе 8-й английской армии вошли в соприкосновение с Африканским корпусом генерала Роммеля. В июне 1942 года в битве за Тобрук немцы нанесли поражение британцам. Из 25 тыс. пленных 10,7 тыс. были южноафриканцами. 2-я дивизия перестала существовать, 1-я успела отступить в Египет. Уже в октябре 1942-го она стала одной из четырех дивизий, нанесших Роммелю решающее поражение под Эль-Аламейном. После капитуляции итало-германских войск 1-я дивизия в начале 1943 года вернулась домой. В июне—ноябре 1942 года 7-я южноафриканская пехотная бригада из состава 3-й дивизии участвовала в освобождении острова Мадагаскар от войск французского режима Виши. 1 февраля 1943 года была сформирована 6-я южноафриканская танковая бригада, в апреле 1944 года отправленная на фронт в Италию. Южноафриканцы участвовали во взятии Рима (6 июня 1944 года) и Флоренции (4 августа). После капитуляции немцев в Италии в мае 1945 года южноафриканцы вернулись домой.
Потери: 3863 убитых, 7236 раненых, 12 271 пленных и пропавших без вести.
Итоги: военные нужды потребовали увеличения промышленного производства. Большинство новых рабочих составили темнокожие, которые в результате стали доминировать в городах. Недовольство этим фактом белого населения и отсутствие права голоса у черных в 1948 привели к власти Национальную партию (в начале войны выступавшую за поддержку Германии), установившую режим апартеида.
С 1937 года Япония вела войну против Китая и остро нуждалась в сырье, в связи с чем императорское правительство приняло решение захватить английские и голландские колонии в Южных морях (Малайзия и Индонезия). 7 декабря 1941 года группа кораблей под командованием адмирала Тюити Нагумо в составе 6 авианосцев (353 самолета), 2 линкоров, 3 крейсеров и 9 эсминцев при поддержке 27 подлодок атаковала главную базу Тихоокеанского флота США Перл-Харбор. Из 8 линкоров США, находившихся на базе, были уничтожены 2 — Arizona и Oklahoma, 3 линкора затонули, но были впоследствии подняты, 3 были выведены из строя. На аэродромах были уничтожены 311 самолетов США, погибли около 2,5 тыс. американцев. Японцы потеряли только 29 самолетов. Япония высадила десанты на Филиппинах и в Малайе, британский флот в Южных морях был нейтрализован.
К концу декабря 1941 года японцы захватили Гонконг, а в феврале 1942-го взяли Сингапур. За первую половину 1942 года японцы захватили голландские колонии на Зондских островах и ряд островов в Тихом океане. Они попытались добить американский флот, нанеся удар по базе на острове Мидуэй, однако американцы были к нему готовы. 3 июня 1942 года у Мидуэя японцы потеряли 4 авианосца, 2 тяжелых крейсера, 3 эсминца, несколько вспомогательных судов и 253 самолета. Восполнить ущерб было уже невозможно, и японцы перешли к стратегической обороне.
В июле—ноябре 1942 года развернулась борьба за Соломоновы острова, где американцы высадились на остров Гуадалканал. Японцам пришлось оставить остров. 19—21 июня у острова Сайпан японцы бросили в бой основные силы своего флота. Из 9 авианосцев, участвовавших в бою, японцы потеряли 3 и еще 4 были серьезно повреждены, при том что американцы не потеряли ни одного крупного корабля. 24 октября 1944 года началось сражение у острова Лейте (Филиппины), в котором Япония потеряла 4 авианосца, 3 линкора, 10 крейсеров и 9 эсминцев, при том что американцы лишились 3 авианосцев, 2 эскадренных и 1 эскортного миноносца. Тогда же впервые были использованы летчики-камикадзе. 1 апреля 1945 года американцы начали штурм японского острова Окинава и столкнулись с яростным сопротивлением: против них было брошено 350 самолетов с камикадзе, которым удалось потопить 26 кораблей США. 22 июня остров Окинава пал. 6 августа американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а 9 августа — на Нагасаки. 9 августа СССР объявил войну Японии, и вскоре Квантунская армия в Маньчжурии была разбита. 2 сентября 1945 года японская делегация подписала акт о капитуляции на борту американского линкора Missouri.
Потери: погибли 1270 тыс. военнослужащих, небоевые потери — 620 тыс., ранены 140 тыс., пропали без вести 85 тыс. человек; безвозвратные потери гражданского населения — 380 тыс. человек.
Итоги: план Японии по созданию «сферы сопроцветания Великой Восточной Азии» потерпел крах. Ее территория была оккупирована американцами, все колонии, включая Курилы и юг Сахалина, были потеряны. Монархия сохранилась, но власть императора осталась номинальной. В конституцию были внесены пункты, не позволяющие стране посылать войска за рубеж. Экономическая и социальная структура страны претерпела серьезные изменения под властью оккупационной администрации США. Была проведена демонополизация, экономическая жизнь либерализировалась.