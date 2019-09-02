Инвесторозамещение

Двенадцатый месяц подряд международные инвесторы сокращают инвестиции на российском фондовом рынке. За это время они вывели из страновых фондов $2,9 млрд. Тем не менее российские фондовые индексы остаются лидерами роста среди мировых. Поддержку им оказывают внутренние инвесторы, которые активно ищут замену дешевеющим вкладам.

Иностранные инвесторы продолжают сокращать вложения на российском рынке, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчетах BofA Merrill Lynch и BCS Global Markets (учитывающих данные EPFR), объем средств, выведенных из фондов, инвестиционная декларация которых ориентирована на российский фондовый рынок, за неполный месяц, закончившийся 28 августа, составил $544 млн. Этот результат почти в семь раз выше оттока, зафиксированного месяцем ранее ($80 млн), и максимальный с мая прошлого года ($700 млн).

За 12 месяцев непрерывного оттока средств иностранных инвесторов российские фонды лишились почти $2,9 млрд, объем активов таких фондов опустился к концу августа до $9,2 млрд. Такого длительного периода бегства инвесторов не было ни разу за 14 лет наблюдений “Ъ”. Даже в кризис 2008 года оттоки были менее продолжительными и объемными — тогда в период с июля 2008 по март 2009 года из российских фондов было выведено около $1,3 млрд. Тогда капитализация российского рынка упала почти в четыре раза, до $340 млрд. В последующие два года инвесторы преимущественно наращивали вложения, инвестировав почти $10 млрд, а капитализация рынка поднялась выше $1 трлн.

Пик продаж 2019 года пришелся на летние месяцы, за которые международные инвесторы вывели из российских фондов почти $1 млрд. Это происходило на фоне обострения торговых отношений между США и Китаем, которые вызвали распродажу практически всех страновых и региональных фондов. По данным EPFR, суммарно из всех фондов emerging markets за летние месяцы было выведено свыше $2,4 млрд, а за год — только $4 млрд, из которых $1,3 млрд пришлось на Россию.

Хотя международные инвесторы и продолжают уходить из российских акций, отечественные фондовые индексы демонстрируют одну из самых лучших динамик в мире. По итогам минувшей недели индекс Московской биржи вырос на 2,6%, до 2731 пункта, что всего на 3,8% ниже исторического максимума, установленного в начале июля. Индекс РТС вырос за неделю на 1,6%. За 12 месяцев, по данным агентства Bloomberg, они прибавили в долларовом выражении почти на 20% и заняли второе место среди фондовых индексов развитых и развивающихся стран, больше вырос только бразильский индекс (+32%). Большинство остальных индикаторов развивающихся стран продемонстрировали снижение на 8–20%.

Устойчивость российского рынка связана с активной популяризацией фондового рынка, которой занималось в последние годы государство, а также профучастники. По оценкам “Ъ”, за минувший год розничные инвесторы инвестировали в акции через управляющие компании (розничные ПИФы, ДУ), индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), private banking около 160 млрд руб. ($2,4 млрд). По данным Московской биржи, число зарегистрированных частных лиц на фондовом рынке за рассмотренный период выросло на солидные 84% и достигло 2,7 млн человек — 3,6% экономически активного населения страны. При этом количество ИИС выросло более чем в два раза и в августе превысило отметку 1 млн штук. «Спрос на инвестиционные продукты поддерживается снижением ставок по депозитам, хорошими результатами российских рынков акций и облигаций,— отмечает руководитель отдела управления акциями УК "Открытие" Виталий Исаков.— Помимо этого инвесторы видят, что санкции, политика, слабый экономический рост не мешают хорошей доходности финансовых инструментов».

«Важно различие не между внутренними и внешними инвесторами, а между спекулянтами и фундаментальными долгосрочными инвесторами. Рост доли таких фундаментальных долгосрочных инвесторов, безусловно, делает рынок более стабильным»,— отмечает Виталий Исаков. Однако на рынок пришло много неопытных инвесторов, которых сложно отнести к долгосрочным. «Новый российский инвестор пока малоопытен»,— отмечает главный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов. Когда в 2006–2008 годах на рынок устремились инвесторы в ПИФы, казалось, что это очень устойчивый тренд, но кризис 2008 года напомнил о рыночных рисках, напоминает он.

Виталий Гайдаев