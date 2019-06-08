$1 млрд покинул Россию

За пять месяцев 2019 года международные инвесторы вывели с российского рынка акций свыше $1 млрд. «Медвежьи» настроения связаны с сохраняющимися рисками расширения санкций против России, арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, а также внешнеторговой политикой США. Тем не менее российские фондовые индексы остаются лидерами роста среди индексов развивающихся стран. Поддержку им оказывают внутренние инвесторы, которые абсорбируют оттоки со стороны нерезидентов.

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют об усилении выхода международных инвесторов с российского фондового рынка. По оценке “Ъ”, основанной на отчете BofA Merrill Lynch (учитывающего данные EPFR), объем средств, выведенный из российских фондов за неделю, закончившуюся 5 июня, составил $153 млн. Этот результат почти вдвое выше оттока, зафиксированного неделей ранее ($86 млн), к тому же это худший результат этого года. Настороженный настрой в отношении российских фондов сохраняется у международных инвесторов с начала года, наиболее активные выходы из фондов наблюдались в начале марта и в начале июня. Суммарно с начала год российские фонды лишились более $1 млрд. Сопоставимого объема средств фонды лишились в апреле—октябре 2018 года. Тогда на фоне опасений расширения секторальных санкций против России, а также начала торговой войны США с Китаем инвесторы забрали с российского рынка акций $1,1 млрд.

Жесткость, с которой американские политики строили свои отношения с Россией, оказывала давление на иностранных инвесторов и в этом году. Тем более что в феврале сенаторы внесли в Конгресс законопроект, предполагающий введение санкций в отношении банковского и энергетического секторов, а также против российского госдолга. «Инвесторы ожидали значительное ужесточение санкций против России к концу первого квартала, поэтому усилили отток из российских фондов в начале весны»,— отмечает директор по инвестициям General Invest Фелипе де ла Роса. Не способствовал росту оптимизма на российском рынке и арест Майкла Калви, основателя Baring Vostok, одного из старейших инвестиционных фондов, работающих в России. Второй день Петербургского международного экономического форума, в рамках которого прошло заседание бизнес-диалога «Россия—США», подтвердил, что этот арест взволновал многих. «Россия в среднем рассматривается иностранными инвесторами в качестве сырьевой экономики с относительно большим, но систематически не реализуемым потенциалом и значительными рисками»,— отмечает старший аналитик ITS WM Георгий Окромчедлишвили.

«В начале этого года делом Калви российские власти дали иностранцам дополнительный повод считать данные риски скорее недооцененными»,— считает Георгий Окромчедлишвили.

К концу весны тема санкций отошла на второй план — Конгресс США так и не принял ни один из своих законопроектов, была снята часть ограничительных мер с компаний Олега Дерипаски, а расследование прокурора Роберта Мюллера оказалось нейтральным. Но теперь на первое место вышли резкие внешнеэкономические шаги США, прежде всего в отношении Китая, которые усилили риски замедления темпов роста мировой экономики и привели к обвалу на фондовых и сырьевых рынках. «Торговые войны не способствуют оптимизму в отношении любых развивающихся рынков в целом,— отмечает господин Окромчедлишвили.— Если же еще учесть коррекцию на нефтяном рынке в последние две-три недели, то вывод средств из России вполне объясним».

Впрочем, несмотря на преобладающие продажи со стороны нерезидентов, российский рынок акций в текущем году почти каждый месяц обновляет максимумы. В понедельник индекс Московской биржи обновил исторический максимум, достигнув 2743,81 пунктов, а в пятницу поднимался до отметки 2743,11 пунктов. За неделю индекс вырос более чем на 2%, а с начала года почти на 15%. Долларовый индекс РТС вырос более значительно — на 24% и вернулся к максимуму с марта 2018 года. По темпам роста он занимает лидирующие позиции среди индексов развивающихся стран. По словам заместителя гендиректора по фондовым операциям УК ТФГ Равиля Юсипова, положительное влияние на российский рынок оказывает внутренний спрос на акции, который помогает абсорбировать значительные оттоки из западных фондов. «Снижение санкционных рисков, фундаментальная недооцененность и высокая дивидендная доходность российских акций поддерживают высокий интерес к ним со стороны российских инвесторов»,— отмечает Равиль Юсипов.

В ближайшие недели кардинальных изменений в поведении иностранных инвесторов не произойдет, считают аналитики. «Мы не ждем скорого возврата международных инвесторов на российский рынок, скорее стоит ожидать дальнейшего оттока, так как санкционные риски по-прежнему высоки, а темпы роста мировой экономики продолжают замедляться»,— отмечает аналитик FP Wealth Solutions Михаил Иванов.

Виталий Гайдаев