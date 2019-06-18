Inoi стал своим

Отечественный бренд Inoi по итогам первого квартала 2019 года стал лидером по поставкам в Россию телефонов низкобюджетного сегмента до 7 тыс. руб., нарастив импорт до 793 тыс. устройств. На динамику могли повлиять поставки в госсектор: Inoi — один из поставщиков смартфонов на отечественной операционной системе «Аврора» для чиновников. В розничных сетях, куда бренд поставляет смартфоны на Android, его продажи, по данным “Ъ”, пока не превышают 17–20 тыс. штук в месяц.

Российский бренд смартфонов и кнопочных телефонов китайского производства Inoi по итогам первого квартала 2019 года стал лидером по поставкам в страну устройств в низкобюджетном сегменте до 7 тыс. руб., следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у “Ъ”) на основе статистических данных внешней торговли. За январь—март ООО «Иной» поставило 793 тыс. устройств, 70% из которых кнопочные телефоны. Годом ранее поставки бренда составляли несколько тысяч устройств и активизировались только в четвертом квартале 2018 года, уточнили в GS Group. В топ-5 в этом сегменте также входят российские бренды BQ, Texet, Maxvi и китайский Itel (см. инфографику).

Всего, по данным GS Group, в первом квартале в Россию импортировано 11,6 млн мобильных телефонов, из которых 42% (6,32 млн штук) пришлось на смартфоны. Похожие данные у аналитиков IDC, по оценкам которых за первый квартал 2019 года в Россию отгружено 6,4 млн смартфонов. Весь импорт мобильных устройств в Россию вырос на 15% год к году, при этом его структура изменилась: рынок прибавил в количестве за счет кнопочных телефонов и низкобюджетных смартфонов.

Inoi во многом поставлялся для нужд госструктур, что могло повлиять на динамику поставок, допускает собеседник “Ъ”, близкий к одному из ритейлеров. Бренд был выбран одним из поставщиков первых 300 тыс. смартфонов на отечественной операционной системе «Аврора» для госорганов, сообщал “Ъ” 14 мая. «В рознице они представлены на Android и продаются скромными объемами, около 17–20 тыс. штук в месяц»,— утверждает собеседник. По его данным, лидер в низкобюджетном сегменте — Samsung — продает около 100 тыс. устройств в месяц, Xiaomi — около 60 тыс. штук, BQ и Vertex — примерно по 30 тыс. штук.

Всего смартфоны стоимостью до 7 тыс. руб. предлагают более 40 брендов, и явных лидеров, как, например, в сегменте флагманов, нет, отмечает представитель группы «М.Видео-Эльдорадо». Лидерами в штучных продажах бюджетных смартфонов по итогам января—апреля 2019 года он также называет Samsung, Xiaomi, Vertex и BQ. У остальных брендов, включая Inoi, Fly, Irbis, Prestigio и других, доля продаж ниже 1% в штуках. «Inoi не был представлен в начале 2018 года, и сейчас заметных изменений в расстановке сил мы не наблюдаем. Бренд в этом ценовом сегменте играет вторичную роль»,— говорят в ритейлере.

Вице-президент по продажам объединенной компании «Связной—Евросеть» Давид Борзилов говорит, что в этих сетях смартфоны Inoi появились в мае 2018 года и «нашли своих покупателей», не раскрывая данных о продажах.

В ритейле уровень конкуренции в категории недорогих брендов растет за счет китайских производителей — лидеров рынка, которые расширяют свои линейки в нижний ценовой сегмент, отмечает директор департамента «Мобильные средства связи» «Марвел-Дистрибуции» Павел Вьюков. При этом поставки в госсектор могут стать реальной точкой роста, считает он: для выживания в ритейле брендам необходимо предлагать лучшую цену, маркетинговую поддержку и высокую маржинальность товара, а такой ресурс есть не у всех.

Юлия Тишина