Упавший в Клязьму вертолет подняли на берег

Спасатели вытащили из воды легкомоторный вертолет, упавший в Клязьминское водохранилище, сообщили в МЧС по Московской области. «В 02:50 — частный летательный аппарат поднят на берег»,— сказали там.

Ранее спасатели подняли со дна водохранилища тела пилота и пассажира.

Воздушное судно потерпело крушение в подмосковном Долгопрудном, зацепившись за линию электропередач. По информации источника в экстренных службах, на борту вертолета находились 52-летний собственник воздушного судна и его 31-летний сын, сам вертолет взлетел с частного поля в селе Федоскино Мытищинского района области и совершал прогулочный полет.