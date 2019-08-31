Вертолет рухнул в воду в подмосковном Долгопрудном

Небольшой вертолет потерпел крушение в подмосковном Долгопрудном, зацепившись за линию электропередач. Воздушное судно рухнуло в Клязьменское водохранилище, сообщает региональное управление МЧС. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на спасателей, вертолет удалось визуально обнаружить под водой, сейчас ожидают приезда водолазов.

В спасательной операции и устранении последствий катастрофы участвуют 39 человек, привлечено 14 единиц техники. Два человека, находившиеся на борту вертолета, погибли, сообщили ТАСС в МЧС. «Тело одного погибшего поднято на поверхность, сейчас поднимают второго погибшего»,— сказали в службе.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, на борту вертолета находились 52-летний собственник воздушного судна и его 31-летний сын, сам вертолет взлетел с частного поля в селе Федоскино Мытищинского района области и совершал прогулочный полет.

Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона, полет вертолета не был санкционирован. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, на месте работают следователи.