Тела погибших при крушении вертолета подняли со дна Клязьмы

Спасатели подняли тела пилота и пассажира легкомоторного вертолета со дна Клязьминского водохранилища, сообщили в МЧС. «В 21:30 были подняты два тела, в данный момент проводятся следственные действия»,— рассказал в эфире телеканала «Россия 24» заместитель начальника подмосковного управления МЧС Сергей Войнов (цитата по «Интерфаксу»).

Он не сказал, имел ли летательный аппарат разрешение на полет, однако подтвердил наличие регистрации транспортного средства. Ранее сообщалось, что на поверхность было поднято одно тело.

Сейчас на берег извлечен вертолет.

Воздушное судно потерпело крушение в подмосковном Долгопрудном, зацепившись за линию электропередач. По информации источника в экстренных службах, на борту вертолета находились 52-летний собственник воздушного судна и его 31-летний сын, сам вертолет взлетел с частного поля в селе Федоскино Мытищинского района области и совершал прогулочный полет.