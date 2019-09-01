СМИ узнали о планах Telegram защитить протестующих в Гонконге

Приложение для обмена сообщениями Telegram позволит пользователям скрывать свои телефонные номера, чтобы защитить гонконгских демонстрантов от контроля со стороны властей, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Обновление Telegram, запланированное к выпуску в течение нескольких дней, позволит помешать властям определять участников групповых чатов приложения.

Бюро безопасности Гонконга отказалось комментировать, пыталось ли оно идентифицировать протестующих с помощью Telegram. Министерство иностранных дел Китая, Управление по вопросам киберпространства КНР и Управление по делам Гонконга и Макао не предоставили комментарии в нерабочее время.

Telegram позволяет искать пользователей, загружая телефонные номера. Приложение автоматически сопоставляет номера телефонов с их именами. Власти должны лишь обратиться к местной телекоммуникационной службе, чтобы раскрыть личности пользователей.

Telegram не ответил на запрос о комментарии.

Протесты в Гонконге не прекращаются с июня. Поводом стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Сейчас власти Гонконга ищут способы прекратить массовые манифестации и беспорядки в этом специальном административном районе (САР) Китая. Глава САР Кэрри Лам провела за закрытыми дверями встречу с представителями протестующей молодежи, но — безрезультатно. Госпожа Лам пообещала не вводить чрезвычайное положение, но путей выхода из тупика не предложила.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Гонконгские протесты изолируют от Китая».