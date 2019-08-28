Гонконгские протесты изолируют от Китая

Власти Гонконга ищут способы прекратить массовые манифестации и беспорядки в этом специальном административном районе (САР) Китая. Вчера глава САР Кэрри Лам провела за закрытыми дверями встречу с представителями протестующей молодежи, но — безрезультатно. Госпожа Лам также пообещала не вводить чрезвычайное положение, но путей выхода из тупика не предложила. Пекин, тем временем, выработал собственную стратегию, сочетающую в себе информационные и экономические меры, направленные на то, чтобы оградить от «гонконгской заразы» остальной Китай.

Как сообщают СМИ САР, вчера Кэрри Лам провела в здании правительства закрытую встречу с 30 представителями протестной молодежи. Большинство из приглашенных принимали участие в демонстрациях как мирные протестующие — насилие в отношении полицейских они не применяли. На встрече также присутствовал министр образования Гонконга Кевин Юн и министр внутренних дел Рэй Лау. Подробно о содержании встречи не сообщается: известно лишь, что власти САР и активисты «провели обмен мнениями относительно ситуации».

На пресс-конференции вскоре после встречи Керри Лам сообщила: она не планирует вводить на острове чрезвычайное положение, что позволило бы ей принимать любые законы в упрощенном режиме. «Мы не будем отвечать на насилие еще большим насилием. В Гонконге есть все юридические рычаги, чтобы остановить нынешний кризис»,— сообщила госпожа Лам. Она сообщила, что «не согласна с требованиями протестующих», но планирует искать «платформу для диалога» с ними.

Власти города ищут «платформу» третий месяц подряд. Нынешний кризис уже превзошел по длительности гонконгские протесты «Оккупируй Централ» 2014 года и заметно сказался на экономической ситуации. Объемы сделок с недвижимостью в городе, согласно данным газеты SCMP, обвалились на 24% в июне и июле. Министр финансов Пол Чань предупредил, что город из-за протестов может скатиться в рецессию впервые с 2009 года. Ключевой для города индекс Hang Seng упал за время протестов на 4,8%, количество IPO на местной бирже сократилось по сравнению с прошлым годом на 42%, а ее оборот упал на 31%. Замедлился до 0,3% годовых рост цен на недвижимость, что должно порадовать ищущих жилье жителей города, но совсем не инвесторов.

Пекин в это время активно ищет собственную стратегию борьбы с последствиями кризиса в Гонконге. Будучи скован англо-китайским соглашением 1984 года об особом статусе Гонконга, он не может ввести в город войска и подавить беспорядки силой, но пустить ситуацию на самотек для КНР тоже не вариант. Информация о происходящем в Гонконге проникает в материковую часть Китая и потенциально может дестабилизировать там обстановку. Сейчас стратегия Пекина включает в себя комбинацию информационных и экономических мер, нацеленных на снижение влияния «гонконгского фактора».

Во-первых, власти КНР объявили, что гонконгские беспорядки подогреваются зарубежными странами. Сотрудница американского генконсульства в Гонконге Джулия Эде была жестко раскритикована МИД КНР за встречи 8 августа с активистами протестной группы Demosisto. В сеть была выложена информация о ней, ее месте жительства и детях. На многочисленные слова поддержки протестующим со стороны правительств США, Австралии, Великобритании и других западных стран в Пекине каждый раз отвечали заявлениями о вмешательстве во внутренние дела КНР. Вчера китайское официальное англоязычное СМИ China Daily назвало происходящее в городе «цветной революцией» и заявило, что подавлять беспорядки нужно «грубой силой». Эти меры нужны скорее для внутреннего потребления: жители Китая должны считать, что манифестации спровоцированы извне, а не вызваны недостатками в политике Пекина.

Во-вторых, власти города объявили 15 августа о принятии новой программы стимулирования экономики Гонконга объемом $3,4 млрд. В пакете — субсидии для нуждающихся, увеличение налоговых вычетов для малых и микропредприятий, снижение налога на доходы и многое другое. Таким образом власти планируют бороться с экономическим неравенством, которое, как сообщили корреспонденту “Ъ” сами протестующие в Гонконге, во многом является ключом к нынешним беспорядкам. 20% населения, согласно официальным данным, находятся за чертой бедности. Минимальная зарплата составляет $4,8 в час (в Японии при сопоставимом ВВП на душу населения — $8,2), тогда как стоимость жилья является самой высокой на планете. Программа стимулирования экономики должна хотя бы отчасти облегчить эти проблемы, которые во многом затрагивают молодежь САР.

Наконец, в-третьих, 18 августа, в самый разгар протестов, Пекин объявил о планах превратить ближайший к Гонконгу китайский город Шэньчжэнь «моделью» для новой масштабной серии реформ, которые должны сделать его более привлекательным для китайцев и иностранных бизнесменов, чем САР. К 2025 году Шэньчжэнь должен стать «образцом высокотехнологичного развития, культуры, порядка и цивилизованности, а также социального развития и экологической устойчивости». В плане даже содержатся обещания дать расквартированным в городе транснациональным корпорациям возможность влиять на выработку городских законов и правил, а также «стимулировать участие граждан в политике под руководством Компартии». Это должно уменьшить важность для Китая Гонконга как центра притяжения международного бизнеса и финансовых операций и перенести их в более управляемый Шеньчжэнь — город, не располагающий никаким особым статусом и в силу этого менее подверженный социально-политическим катаклизмам.

Михаил Коростиков, Гонконг—Москва