Эрдоган: Анкара не намерена отказываться от членства в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не собирается покидать Североатлантический альянс, передает турецкое издание Daily Sabah. «Мы не намерены отказываться ни от членства в НАТО, ни от своих союзников»,— сказал турецкий президент.

Напомним, покупка Турцией российской системы ПВО С-400 вызвала недовольство США и НАТО. Так, Вашингтон в ответ на закупку российских систем отказал Анкаре в поставке американских истребителей F-35 и неоднократно говорил о возможности введения санкций. В поиске альтернативы американским самолетам президент Турции не исключает покупку российских истребителей пятого поколения Су-57.

О том, как Владимир Путин показа своему турецкому коллеге Су-57 на МАКС-2019, читайте в материале “Ъ” «“Коровка” на доверии».

О том, как Турция ищет замену американским самолетам, читайте в материале “Ъ” «Анкара подыщет альтернативу F-35».