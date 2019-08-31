Президент Польши на встрече с Зеленским поддержал политику санкций ЕС против России

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержал политику санкций в отношении России, наложенных ЕС после событий в Крыму в 2014 году. «Мы считаем, что политика санкций должна продолжаться. Это самый мирный способ заставить страну соблюдать международное право, которое сейчас не соблюдается»,— сказал президент Польши журналистам на брифинге двух президентов (цитата по ТАСС).

Господин Дуда заверил своего украинского коллегу, что тот «может рассчитывать на поддержку, если говорить о суверенитете и территориальной целостности Украины». Со своей стороны, Владимир Зеленский заявил, что в вопросе возвращения Крыма и урегулирования конфликта в Донбассе Украина и Польша выступают с единой позицией. «Без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот»,— сказал господин Зеленский.

Переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины возобновились с избранием Владимира Зеленского на пост президента. В ходе консультаций трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе, вступившем в силу 21 июля. Спустя 30 дней с момента его начала среднее число нарушений режима прекращения огня остается ниже, чем до его вступления в силу. С начала перемирия не было ни одного погибшего среди мирного населения.

О том, как урегулированию конфликта на востоке Украины вернули утерянную актуальность, читайте в материале “Ъ” «Проблемы мира и оптимизма».