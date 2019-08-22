Проблемы мира и оптимизма

Тема урегулирования конфликта в Донбассе, год назад казавшаяся бесперспективной, а потому непопулярной, вернула себе внимание влиятельных игроков. После смены власти на Украине российский президент Владимир Путин говорит об «осторожном оптимизме», а западные страны увязывают с решением этой проблемы расширение G7 до G8 — за счет возвращения туда России. Спецкор “Ъ” Владимир Соловьев, наблюдавший в Минске за очередным раундом переговоров по Донбассу, убедился в том, что прилив оптимизма переживает не только господин Путин.

Переговорщики, участвующие в заседаниях трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, как будто сговорились. Заявления о том, что ситуация в Донбассе хотя и сложная, но меняется к лучшему, уже становятся традицией.

Начало было положено 31 июля, на прошлом заседании ТКГ в Минске. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в группе Мартин Сайдик тогда назвал важным достижением перемирие, которое по договоренности Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) началось 21 июля. Еще он сообщил, что начинается разминирование территорий, прилегающих к разрушенному войной мосту в Станице Луганской. По его обломкам проложен единственный переход из ЛНР на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, которым пользуются до 10 тыс. человек в сутки. Когда все разминируют — мост восстановят.

По итогам заседания ТКГ, проходившего в белорусской столице 21 августа, Мартин Сайдик продолжил выдавать хорошие новости. Несмотря на то что воспетое им перемирие время от времени нарушается (6 августа случился самый громкий инцидент: в районе Павлополя мина разом убила четырех украинских военных), господин Сайдик без видимых затруднений вывел разговор на позитив.

«Перемирие, вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями оно самое действенное. Спустя 30 дней с момента его начала среднее число нарушений режима прекращения огня остается ниже, чем до его вступления в силу. С начала перемирия не было ни одного погибшего среди мирного населения. Это доказывает важность соглашения о перемирии. Призываю все стороны и дальше полностью соблюдать обязательства, особенно ввиду начала учебного года»,— заявил представитель ОБСЕ.

Перемирие хвалил и представитель России в ТКГ Борис Грызлов. Он также рассказал, что Москва будет способствовать обмену пленными по принципу «всех установленных на всех установленных». Когда конфликтующие стороны смогут осуществить такой обмен, пока неясно.

«Если я сейчас отвечу, что хотел бы тоже это знать, вы вряд ли будете довольны ответом. Эти вопросы еще обсуждаются, и я не могу сказать, что у обсуждения есть окончание»,— ответил Мартин Сайдик на просьбу “Ъ” обозначить перспективы и временные рамки обмена.

Представитель ЛНР Владислав Дейнего между тем сказал “Ъ”, что непризнанные республики готовы к этому «почти на 100%» и дело за украинской стороной.

Точное число пленных, которых могут обменять друг на друга, никто не называет. Один из собеседников “Ъ” в ТКГ сказал, что «большой обмен», если он состоится, может коснуться в общей сложности более 150 человек, в разное время взятых в плен всеми участниками конфликта. Их количество, заверил он, точно будет меньше, чем в декабре 2017 года, когда состоялся последний крупный обмен. Киев тогда передал ДНР и ЛНР 233 задержанных, получив взамен 73 человека.

Представители Киева в Минске с прессой не общались. Возглавляющий украинскую делегацию экс-президент Леонид Кучма успешно избегает встреч с прессой. В этом ему помогают сотрудники МИД Белоруссии и охрана, предоставляемая переговорщикам белорусской стороной.

Впрочем, незадолго до заседания ТКГ украинская сторона сумела порадовать как своих оппонентов из ДНР и ЛНР, так и российских представителей. Президент Владимир Зеленский 13 августа своим указом вывел из состава ТКГ Романа Бессмертного, который представлял Украину в подгруппе по политическим вопросам.

Господин Бессмертный был сторонником жесткой линии. После того как 6 августа в зоне конфликта были убиты украинские военные, он заявил, что украинская сторона должна выйти из минского переговорного процесса, до тех пор пока лидеры России, Украины, Германии и Франции, вместе составляющие «нормандский формат», не соберутся на саммит по проблеме Донбасса. Президент Зеленский, давно призывающий к такому саммиту, рассудил иначе и вывел из переговоров только Романа Бессмертного.

«Это позитивный шаг»,— прокомментировал “Ъ” это решение Владимира Зеленского один из российских переговорщиков. По его словам, господин Бессмертный выступал против предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), хотя это предписано минскими соглашениями. «Возможно, что это сам Кучма предложил его убрать»,— предположил собеседник.

Со слов Владислава Дейнего следовало, что уход Романа Бессмертного, вместо которого в политической подгруппе сейчас заседает дипломатический советник Службы безопасности Украины Валерий Гребенюк, уже сказался на работе подгруппы.

«21 августа политическая подгруппа впервые за несколько лет работала»,— сказал господин Дейнего “Ъ”. Он сообщил, что ее координатор Пьер Морель акцентировал внимание на том, что для урегулирования конфликта необходимо следовать «формуле Штайнмайера» (названа по имени экс-главы МИД ФРГ, а сейчас президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера). Она предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

Вопрос предоставления ОРДЛО гарантированного конституцией Украины особого статуса — предмет дискуссии не только внутри ТКГ. Точки зрения на этот счет пока не совпадают и у президентов РФ и Украины. Разница во взглядах проявилась после того, как Владимир Путин и Владимир Зеленский 7 августа во второй раз поговорили по телефону. Согласно сообщению на официальном сайте украинского лидера, он сказал российскому коллеге, что «будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в конституцию Украины». Пресс-служба Кремля же известила, что господин Путин в этом разговоре «подтвердил исключительную важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса».

Между тем Мартин Сайдик в Минске отметил, что, «если употребляем "формулу Штайнмайера", это косвенно означает особый статус».

Разногласия с Владимиром Зеленским по особому статусу, впрочем, не помешали Владимиру Путину сказать, что он испытывает «осторожный оптимизм» по поводу урегулирования ситуации на Украине. Заявление прозвучало во время недавнего визита во Францию, где на переговорах с французским президентом Эмманюэлем Макроном российский лидер обсуждал в том числе ситуацию в Донбассе.

Господин Макрон, в свою очередь, назвал ситуацию на Украине «раздражителем», отметив, что «разрешение конфликта является той самой волшебной палочкой, которая откроет дверь России для возвращения в клуб G7». «Я считаю, что это отвечает интересам абсолютно всех сторон — найти выход из данной ситуации»,— сказал французский президент. Идею превращения G7 в G8 за счет возвращения туда России поддержал и американский лидер Дональд Трамп.

Таким образом, конфликт на востоке Украины, в последние несколько лет казавшийся бесперспективной темой для обсуждения между влиятельными региональными игроками, после смены власти в Киеве снова вернулся в международную повестку. И если в рамках контактной группы наметится движение по выполнению минских договоренностей, следующим шагом станет проведение саммита в «нормандском формате», в котором видит выход Владимир Зеленский.

«Есть косвенная связка между "нормандским форматом" и нашей работой здесь. Для нас очень важно, как продвигается дискуссия в "нормандском формате", а участникам формата — как продвигается работа здесь (в ТКГ.— “Ъ”)»,— отмечает Мартин Сайдик. Разделяет представитель ОБСЕ и оптимизм Владимира Путина: «Я здесь (в переговорном процессе.— “Ъ”) уже четыре года. Не было бы оптимизма, остался бы в Австрии».

В контекст охватившего всех оптимизма удачно вписывается последняя новость о том, что Москва и Киев почти договорились обменяться осужденными и удерживаемыми лицами, в числе которых 22 украинских моряка, задержанных российскими силовиками после инцидента в Керченском проливе.

Владимир Соловьев, Минск