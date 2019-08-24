Во ВШЭ заявили, что открытое письмо не транслирует позицию вуза

Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) заявило, что изложенное в опубликованном рядом сотрудников письме не является официальной позицией вуза. «Открытое письмо является инициативой части наших сотрудников, которую они проявляют по самым разным вопросам и в самых разных формах. Мысли и идеи, высказываемые подобным образом, не являются официальной позицией университета»,— сообщили ТАСС в вузе.

Под письмом поставили свои подписи более 50 сотрудников ВШЭ. В нем отмечалось, что университет объединяет людей с разными политическими позициями или отсутствием интереса к политике вообще, а «политический нейтралитет» является базовой ценностью вуза. Авторы письма также напомнили, что оказывают помощь арестованному по делу о массовых беспорядках студенту НИУ ВШЭ Егору Жукову «безотносительно к политическим взглядам».

Егор Жуков проходит фигурантом дела, которое завели после несанкционированной акции 27 июля. 2 августа суд избрал меру пресечения для студента. Его отправили под арест до 27 сентября. Ранее более 250 сотрудников вуза опубликовали открытое письмо с просьбой освободить студента.

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