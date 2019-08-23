Есть предложение скинуться на аресты

Московские правозащитники и студенты Высшей школы экономики запустили сайт delo212.ru. Он предназначен для сбора денежных средств на нужды фигурантов уголовного дела «о массовых беспорядках» в Москве 27 июля и их семей. Создатели сайта заявляют, что «в деле 15 фигурантов и каждый из них невиновен». В разговоре с “Ъ” активисты рассказали, что намерены тратить собранные средства на покупку еды и медикаментов арестованным, а также на оплату книг, корреспонденции и писем заключенных. На утро 22 августа на фандрайзинговую платформу было перечислено 208 тыс. руб. Правозащитники отмечают, что сам факт создания единой платформы для помощи арестантам говорит об общественном запросе на «выполнение гуманитарной миссии».

Сайт «Арестанты дела 212» дает краткую справку о «московском деле» и каждом из его фигурантов, а также объясняет миссию проекта: «помочь задержанным, их семьям и друзьям». Напомним, 30 июля Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) в связи с несогласованной акцией протеста «Вернем себе право на выборы» в центре Москвы 27 июля. В настоящий момент фигурантами дела являются 13 человек, которым вменяется в вину либо ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), либо ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), либо обе статьи сразу. Все 13 фигурантов арестованы на два месяца.

«На данный момент задержано уже 15 человек»,— сообщается на сайте «Арестанты дела 212». Из «личных карточек» каждого, кому собирают деньги, становится понятно, что в фигуранты «московского дела» авторы проекта записали также Константина Котова и Павла Устинова. Гражданский активист господин Котов был арестован 12 августа по «дадинской статье» 212.1 УК РФ за многократное нарушение правил участия в акциях протеста. Господин Устинов, бывший боец Росгвардии, арестован на акции протеста 3 августа по ч. 2 ст. 318 УК РФ.

«Мы объединили всех, кого судят по статьям УК РФ 212, 318 и 212.1, так как все эти дела, на наш взгляд, связаны между собой,— объяснила “Ъ” одна из авторов проекта "Арестанты дела 212", правозащитница Александра Крыленкова.— Правозащитной деятельностью я занимаюсь около 25 лет и до "московского дела" уже была знакома с Алексеем Миняйло (арестован 2 августа по ч. 2 ст. 212 УК РФ.— “Ъ”) и Константином Котовым. С Костей мы отправляли передачи в СИЗО для политзаключенных и ездили в суды, в том числе по делу украинских моряков, например». Другой автор сайта о фигурантах «московского дела» — студент «Вышки» и одногруппник одного из арестованных Егора Жукова Никита Понарин сообщил “Ъ”, что фандрайзинг осуществляется с помощью правозащитного движения «Команда-29». Напомним, Егор Жуков арестован 2 августа по ч. 2 ст. 212 УК РФ за то, что 27 июля, по версии следствия, направлял движение толпы, показывая «жест направо».

«Мы уже скопили огромное количество чеков: подписки на газеты, книги, передача еды, медикаментов; расходы появляются ежесекундно. На эти нужды и планируем тратить собранные средства»,— рассказал “Ъ” господин Понарин, добавив, что авторы проекта пока что исходят «из примерной суммы 10 тыс. руб. в месяц на содержание одного заключенного», не имея четкой «сметы» по нуждам каждого. «Кроме того, мы намерены помогать семьям арестованных. У Евгения Коваленко (арестован 2 августа по ч. 2 ст. 212 УК РФ, ст. 318 УК РФ.— “Ъ”) пожилая мать, которой и самой нужна помощь. У семьи Беглец тоже сложная ситуация (Данил Беглец, арестованный 9 августа ч. 2 ст. 212 УК РФ, как утверждает его защита, единственный кормилец в семье, где воспитывают малолетних детей.— “Ъ”)»,— привел примеры господин Понарин.

В ближайшие дни авторы проекта намерены «открыть» на сайте личные страницы для каждого арестанта. «Там же будет доступно расписание судов по каждому из фигурантов и открыт отдельный семейный сбор с банковскими реквизитами родственников,— рассказала “Ъ” одна из авторов сайта Мария Черных.— При этом очевидно, что продвигать (медийно.— “Ъ”) нужно сразу всех фигурантов, так как они являются частью одного общего процесса и в равной степени невиновны».

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что целью подобных фандрайзинговых платформ может являться в том числе «создание повода для постоянной критики власти». «Все-таки защита политических прав и юридическая поддержка в целом — это разные вещи, и, конечно, определенные силы пытаются это использовать,— считает господин Костин.— Как тема для разогрева протестов, впрочем, это работает не очень эффективно. Сумма, собранная за сутки, в данном случае говорит скорее о небольшом интересе (к фигурантам "московского дела"), однако для корректной оценки нужно посмотреть на сбор через пару дней».

Глава юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов называет запуск delo212.ru «шагом вперед, который общество сделало для выполнения гуманитарной миссии». «Эту моду ввел Фонд борьбы с коррупцией два года назад, когда после акций протеста в 2017 году стал компенсировать людям административные штрафы,— считает господин Глухов.— Сегодня не все готовы выходить на митинги, но многие готовы помочь тем, кто на этих митингах был задержан. Пример тому, в том числе, сбор средств на оплату штрафов участникам акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня в Москве. В случае с "делом 212" гуманитарная помощь арестованным по вымышленному уголовному делу только в плюс для дополнительной консолидации общества».

Мария Старикова