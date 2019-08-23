Сирийская армия пересматривает границы

Сирийская армия взяла под свой контроль стратегически важный город Хан-Шейхун, расположенный внутри зоны деэскалации Идлиб, отрезав один из турецких блокпостов и попутно обстреляв другой. В Кремле назвали взятие города «локальной победой над терроризмом». Останавливать наступление военные не собираются. Впрочем, в арабских СМИ популярна версия о возможном обмене территориями между Анкарой с одной стороны и Москвой с Дамаском с другой.

Утром 22 августа сирийская армия при поддержке союзников вернула утраченный в 2014 году город Хан-Шейхун, который в Дамаске называли оплотом террористов. Впрочем, в боях за город против проправительственных сил участвовали не только террористы из «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ), но и отряды умеренной вооруженной оппозиции, объединенные во Фронт национального освобождения. В конце прошлой недели к ним на помощь пришли отряды находящейся под покровительством Турции «Сирийской национальной армии», да и сами турецкие военные не остались в стороне. Они не смогли пробиться на юг зоны деэскалации Идлиб и начали создавать оборонительные пункты к северу от Хан-Шейхуна. Но это не остановило сирийскую армию.

Как утверждает оппозиция, практически все население покинуло город, «оставив его на разграбление армии».

По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), люди оказались в ужасающей ситуации — им некуда было бежать, так как Турция не только закрыла свою границу для сирийцев, но и не пускает беженцев в сирийский город Африн, который находится под ее контролем. Власти Сирии открыли гуманитарный коридор к югу от Хан-Шейхуна, но многие опасаются переходить на территорию, занятую проправительственными силами.

В результате продолжавшейся три недели военной операции сирийская армия существенно изменила границы зоны деэскалации, оговоренные еще несколько лет назад в рамках астанинского формата Россией, Турцией и Ираном. Один из 12 турецких наблюдательных пунктов (№9), расположенных, согласно договоренностям между Москвой и Анкарой, внутри зоны деэскалации, оказался по итогам боев на подконтрольной сирийским властям территории. Еще один турецкий пост (№8) в районе города Маарет-Нааман попал 22 августа под пулеметный огонь.

Напомним, что в сентябре 2018 года Москва и Анкара по итогам переговоров в Сочи договорились о сохранении зоны деэскалации в Идлибе на определенных условиях. Однако за год ничего, кроме организации патрулирования границ зоны российскими и турецкими военными, так до конца и не было реализовано. Главная проблема, как считают в России,— это то, что территория в Идлибе практически полностью оказалась под контролем террористов. «Поэтому такие вот победы, победы локальные или более значимые победы над такими группировками можно только приветствовать»,— так отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на новость о взятии Хан-Шейхуна. По его словам, с самого начала речь шла о том, что борьба с террористами будет продолжаться во всех зонах, «тем более с теми террористами, которые продолжают вылазки против сирийских вооруженных сил, в том числе и против российской базы Хмеймим». Одновременно с этим в МИД РФ настаивают, что Москва по-прежнему привержена сочинским соглашениям и продолжит взаимодействие с Турцией. «Мы считаем важным строго придерживаться всех договоренностей по Идлибу, направленных как на продолжение борьбы с террористами, так и на обеспечение безопасности гражданского населения»,— заявила 22 августа представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Анкара не стала оперативно реагировать на новости об освобождении Хан-Шейхуна. Вечером в среду, когда бои шли фактически уже внутри города, представитель президента Турции Ибрахим Калын объявил о дате саммита в астанинском формате: главы РФ, Турции и Ирана встретятся в Анкаре 16 сентября. В Кремле дату пока не подтвердили. Господин Калын также сообщил, что в ближайшее время состоится телефонный разговор лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, турецкая сторона уже довела до сведения России свою позицию по событиям в Идлибе.

За последние дни от Анкары действительно исходило несколько гневных реплик в адрес «преступных сил Башара Асада», направлялись и просьбы к Москве урезонить сирийских военных, под огонь которых попал турецкий военный конвой, а также турецкие наблюдатели.

Если не считать предпринятую в последние минуты попытку усилить вооруженную оппозицию в Идлибе, Анкара сдержанно реагировала на происходящее в зоне деэскалации. Однако к вечеру 22 августа появилась информация, что Турция перебрасывает дополнительные силы для укрепления своих наблюдательных пунктов. За последние дни в Анкаре неоднократно подчеркивали, что военные не собираются покидать наблюдательный пост №9 в районе населенного пункта Мурик, несмотря на то что он оказался «на территории Башара Асада».

Весьма сдержанно на победы сирийской армии реагируют на Западе, хотя еще в июле ООН и многие западные политики резко критиковали российские бомбардировки в Идлибе. В последние дни российские политики и военные неоднократно обсуждали ситуацию в Сирии со своими европейскими и американскими коллегами.

Все это дало арабским СМИ основание говорить о возможных договоренностях между РФ и Турцией. В частности, как утверждала ливанская газета «Аль-Ахбар», близкая к сирийским властям, Москва и Анкара вели переговоры о возможном отступлении проправительственных сил в направлении населенного пункта Эль-Хобейт, расположенного примерно в 10 км к западу от Хан-Шейхуна, в обмен на обеспечение Анкарой свободного передвижения по трассе М5 между городами Хама и Алеппо. Согласно сочинским договоренностям, доступ к дороге, идущей через Идлиб, должен был быть открыт еще зимой.

Тем временем сирийская армия не намерена останавливать наступление.

«Вы заботитесь о Сочи-мочи, о международных конференциях. Мне интересно, как вернуть себе нашу землю, убить террористов и изгнать их из Сирии»,— заявил «Аль-Ахбар» неназванный командир сирийской армии, участвовавший в боях за Хан-Шейхун, в ответ на вопрос о судьбе сочинских договоренностей.

«Хан-Шейхун — это послание, что сирийские военные могут достигнуть любой точки, которую они сочтут необходимой»,— добавил он. Как пояснил “Ъ” корреспондент «Аль-Ахбар» Фирас Аш-Шуфи, среди высокопоставленных сирийских военных распространено мнение, что Москва одобряет наступление, по крайней мере, пока речь идет о территории, упомянутой в рамках сочинского соглашения.

Марианна Беленькая