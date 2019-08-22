Турция анонсировала саммит с Россией и Ираном по Сирии

В Анкаре 16 сентября под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет трехсторонний саммит по Сирии с участием России и Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы турецкого государства Ибрагим Калын.

Комментируя тему создания зоны безопасности на севере Сирии, господин Калын отметил, что «(с американской стороной) ведутся переговоры о фактической реализации, процессе и масштабах». По его словам, стороны уже «согласовали основные рамки», передает Anadolu.

Ранее ВВС Сирии атаковали турецкий вооруженный конвой после того, как Дамаск заподозрил Анкару в помощи боевикам в Хан-Шейхуне — одном из ключевых населенных пунктов в зоне деэскалации Идлиб. Анкара отрицает обвинения Дамаска, в свою очередь характеризуя атаку на конвой как нарушение российско-турецких договоренностей по Идлибу.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Турция применила высокосочинское оружие».