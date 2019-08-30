Apple определилась с самопрезентацией

Apple представит новые iPhone 10 сентября — компания официально объявила дату презентации новых гаджетов. По традиции, она пройдет в начале осени в Театре им. Стива Джобса в Купертино. Apple уже разослала журналистам приглашения на презентацию. Начало трансляции запланировано на восемь вечера по московскому времени. Что известно о новинках? Об этом — Иван Якунин.

Как всегда, вокруг презентации много слухов: ожидается, что компания покажет три новых телефона, линейку iPhone 11: обычный, iPhone 11 Max и модель Pro, с который якобы можно будет использовать стилус. Главное отличие от предшественников — тройная камера, расположенная в углу смартфона треугольником. Обещают, что она будет революционной, но эксперты считают, что таким решением компания просто догонит конкурентов. Возможно, увеличится емкость аккумулятора.

В остальном, кажется, ничего нового. Но это ожидаемо: продажи iPhone падают, только в этом году — на 2%. Именно поэтому теперь Apple делает ставку на сервисы, говорит главный редактор портала AppleInsider.ru Ренат Гришин: «Корпорация запускает новые сервисы, например, Apple Arcade, который позволяет по подписке в $5 в месяц иметь доступ к более 100 эксклюзивным играм, которые доступны только на устройствах от компании. Другой сервис — это Apple TV+, это их собственный телеканал, который тоже должен заработать этой осенью. Они пригласили какое-то сумасшедшее число известнейших людей в Америке. Игровой сервис, я думаю, точно будет сразу запущен в России. Что касается телевизионного сервиса, то здесь есть большой вопрос, связанный с проблемами локализации, — как они будут это делать, найдут ли они партнера в России, который будет заниматься дубляжом или это будут субтитры».

Помимо линейки iPhone, на презентации могут показать Apple Watch пятого поколения и новый MacBook Pro. Раньше пользователи жаловались на частые проблемы с клавиатурой устройства, но непонятно, смогла ли компания их решить.

Еще больше интриг по поводу цен — из-за проблем с продажами инсайдеры ожидали, что устройства подешевеют примерно на $100. Но руководитель проекта Hi-Tech@Mail.Ru Дмитрий Рябинин в этом сомневается: «В этом году дополнительным риском станет торговая война США с Китаем, в котором активно продается продукция Apple. Собственно, китайский рынок — самый большой в мире по количеству реализованных устройств.

На мой взгляд, сейчас самое главное в том, что будет с производством компании Apple с учетом политической ситуации, куда будет переноситься производство.





От этого будет зависеть ценовая политика. Но, в любом случае, стоит ожидать, что в среднем новые iPhone будут дороже старых, потому что память, камера, экран и все остальные комплектующие физически становятся дороже».

Но все это пока неподтвержденная информация. Единственное, о чем Apple объявила официально, никак не связано с презентацией новых гаджетов, — компания решила продавать оригинальные запчасти неавторизованным сервисным центрам. Это коснется только популярных поломок вроде разбитого экрана или разряжающегося аккумулятора, и пока программу обкатывают в США, но вскоре обещают внедрить и в других странах.

Но требования Apple к партнерам очень жесткие, и далеко не все смогут себе это позволить, говорит директор Ассоциации сервисных центров Алексей Виолин: «Если бы нормальные запчасти появились, то вряд ли их можно было бы продавать по тем же самым ценам. Например, китайские экранчики на iPhone 6 стоят 500 руб., а оригинальные — треть от стоимости телефона. Так что с этим не все так просто, там очень много ограничений для того, чтобы работать. Для отправки аккумуляторов Apple по гарантии нужно покупать у корпорации коробочки и наполнять их песком, который она же и поставляет. Если же это будет обычный кварцевый песок, в котором перевозятся аккумуляторы по гарантии, то Apple просто не будет с вами работать».

В сухом остатке — ожидания от новинок Apple спорные, впереди у компании трудные времена. Все это на фоне скандала с Siri: выяснилось, что голосовой помощник прослушивает пользователей. Но, несмотря на все проблемы, американская корпорация благодаря своему имиджу вновь держит армию лояльных поклонников в напряжении. А год назад компания еще и стала самой дорогой в мире, пробив рекордную отметку в $1 трлн.

Ожидается, что продажи новых устройств Apple начнутся 20 сентября.