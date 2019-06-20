Apple готовится к переезду из Китая

Apple может перенести производство из Китая, сообщает японская газета Nikkei. По ее данным, руководство компании обратилось к своим основным поставщикам и попросило оценить затраты на перенос от 15% до 30% мощностей в другие страны. Это связано с рисками, которые несет торговая война между США и Китаем.

Повлияет ли перенос на цену устройств? И где Apple будет собирать свою продукцию? Главный кандидат на замену китайских площадок — Тайвань, считает эксперт в сфере IT технологий Валентин Петухов: «Тайвань — самая ожидаемая локация. Исторически там также достаточно большое количество производства, мощностей. Я думаю, что это ключевая страна, куда может быть перекинуто производство. Также вариантом новой площадки может стать Индия, как это ни странно, страна готова подставить плечо. Были достигнуты какие-то договоренности, в том числе и с правительством. И сейчас модель iPhone 6S возвращена в линейку исключительно для Индии, собирается здесь. Однако, вместе с тем, основной площадкой все равно остается Китай. Здесь сложно будет это в моменте побороть.

Причем, я так понимаю, что перенос, о котором идет речь, состоится не здесь и не сейчас, то есть это не значит, что уже есть какое-то готовое решение, есть завод, локация, куда это все перенесется.

Это скорее такой сигнал рынку, что компания видит риски и пытается их нивелировать».

Сейчас в континентальном Китае и Гонконге собирается около 90% всей продукции Apple, и за последнее время эти показатели только выросли, отмечает Nikkei. Тем не менее, перенос производства не скажется на стоимости гаджетов, уверен главный редактор портала 3DNews Денис Нивников: «Я не думаю, что это заметным образом скажется на цене техники. Конечно, компания понесет какие-то затраты в связи с организационными действиями. Но до конечного покупателя, скорее всего, это не докатится, потому что это не в интересах компании. Ситуация и так на рынке достаточно сложная. Продажи в последние годы не сказать, чтобы активно растут, поэтому, думаю, цен это коснется в последнюю очередь».

По данным СМИ, перенос производства Apple из Китая в другие страны займет не менее 18 месяцев.

Кирилл Абакумов