Apple переходит от внешнего к внутреннему

Apple смещает акцент с iPhone на собственные сервисы. СМИ выяснили подробности будущей презентации. Она пройдет в первой половине сентября. Ожидается, что компания покажет мобильные устройства, а так же собственный стриминговый сервис Apple TV+. Об этом проекте корпорация заявила в марте. Тогда о будущих фильмах и сериалах рассказали Опра Уинфри, Стивен Спилберг, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и другие знаменитости.

Чего ждать пользователям от новой презентации? Главный редактор портала AppleInsider.ru Ренат Гришин отметил, что если компания и будет удивлять пользователей, то не смартфонами: «Рад, что они поменяют нейминг, это будет iPhone 11, что будет три модели. По дизайну никто не ждет ничего нового. Говорят, что все это оставили на 2020 год, когда могут и камеру засунуть под экран, и датчик Face ID тоже убрать, чтобы избавиться от этой “челки”, а в этом году просто будет стандартное улучшение по железу. Может быть, немножечко обновят внешний вид, поставят свой новый процессор. Скорее всего, нам ничего больше не покажут, разве что обновленные Apple Watch.

Еще в марте они сказали, что покажут много новых сервисов. Значит, как раз во время презентации — самое лучшее время, когда можно будет их представить в полной красе. Apple TV+ — это их собственный сервис по стримингу контента. Там будет все: и сериалы, и документальные фильмы, и художественные. Это первая “бомба”, которая должна взорваться с их стороны. И вторая — это Arcade. Нам не придется больше тратить деньги на покупку игр — сервис по подписке. Будет больше ста эксклюзивных игр, все без рекламы, без встроенных покупок, то есть абсолютно “чистые” игры, в которые можно будет играть на iPhone, iPad, MacBook и Apple TV».

В этом году продажи iPhoneпринесли компании Apple меньше половины выручки. Это самый низкий показатель за последние семь лет. Зато все лучше продаются так называемые носимые устройства: наушники AirPods, Apple Watch, а также подписки на собственные сервисы. Еще один удар по компании наносит торговая война США с Китаем — из-за этого американская корпорация теряет крупный рынок. В этих условиях IT-гигант ищет новые пути заработка, говорит руководитель Hi-Tech@Mail.Ru Дмитрий Рябинин: «Сейчас рынок смартфонов глобально в кризисе. Для компании Apple это большой риск по одной причине — слишком велика зависимость, рынок падает в среднем на 2% от года к году. Если посмотреть на продажи последних кварталов, то у компании продается в первую очередь модель XR, не самая дорогая. И это тревожный звоночек, потому что очевидно, что маржинальность продаж падает, и, таким образом, якорный продукт приносит уже меньше прибыли и будет приносить еще меньше.

Переориентация на другие продукты и категории — это вынужденная мера для Apple.

Я не ожидаю каких-то прорывных возможностей от новых iPhone, но будет так называемая добавленная ценность в них, то есть это дополнительные аксессуары, сервисы. И нужно придумывать возможности, чтобы заинтересовать потребителя, чтобы он принес эти средства компании, иначе Apple уступит как Samsung, так и китайским конкурентам — в первую очередь, Xiaomi и Huawei».

Впрочем, как сообщил Bloomberg, Apple готовит масштабное обновление всех линеек продукции. Это три новые модели смартфонов — они получат название iPhone Pro. По данным агентства, у них будут более мощные процессоры и новая камера. Кроме того, на презентации представят новые версии MacBook и iPad, а также «умных» часов Apple Watch и беспроводных наушников AirPods.

Apple вложила почти $60 млрд в то, чтобы расширить профиль своей работы и запустить новые сервисы, сообщают СМИ.

Анна Пестерева