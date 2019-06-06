Siri вызывают на допрос

Власти Германии хотят, чтобы полиция и спецслужбы страны имели доступ к информации, хранящейся на «умных» цифровых устройствах граждан и в голосовых помощниках, таких как Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant. Противники этой инициативы уверены, что она неконституционна и представляет собой масштабное вмешательство в личную жизнь граждан.

На следующей неделе министры внутренних дел германских федеральных земель обсудят на конференции вопрос возможного использования так называемых «цифровых следов», то есть информации, хранящейся на цифровых устройствах и в голосовых помощниках граждан, для повышения эффективности борьбы с терроризмом и преступностью. С инициативой предоставления правоохранительным органам и спецслужбам Германии доступа к такой информации выступил глава МВД земли Шлезвиг-Гольштейн Ханс-Йоахим Гроте. Как заявили Financial Times в МВД ФРГ, важность «цифровых следов» все время растет, а юридической базы для их использования пока нет. Поэтому на конференции будет представлен законопроект, обеспечивающий такую базу.

Как считают сторонники инициативы, полиция и спецслужбы в расследованиях могли бы использовать данные какого-нибудь «умного» устройства, будь то холодильник, обогреватель, автомобиль или голосовой помощник, которые подтвердили бы, например, факт пребывания конкретного человека в конкретное время в конкретном месте.

Некоторые устройства хранят в том числе записи разговоров. Собранные данные можно было бы использовать в качестве доказательств в суде. И конечно, для получения доступа к такой информации спецслужбам и правоохранительным органам необходимо будет получить разрешение суда.

Федеральное Министерство внутренних дел Германии поддерживает эту инициативу: «Очень важно, чтобы федеральные и региональные службы безопасности в целях борьбы с преступностью имели право использовать данные, хранящиеся на этих устройствах». Между тем многие эксперты и чиновники считают недопустимым такое вмешательство в личную жизнь граждан даже ради борьбы с терроризмом и преступностью.

По мнению заместителя парламентского лидера Партии зеленых Константина фон Нотца, использование спецслужбами данных «умных» устройств может «нарушать конституционный принцип — обвиняемые могут не свидетельствовать против себя».

«Граждане окажутся беззащитными перед волей государства даже в своих собственных жилищах»,— отметил он в комментариях газете The Times. А депутат Бундестага от СДПГ, эксперт по цифровым вопросам Йенс Циммерман заявил, что предлагаемые меры — «это не что иное, как беспрецедентное расширение акустического контроля за жизненным пространством людей».

Алена Миклашевская