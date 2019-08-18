Местонахождение захваченного у берегов Камеруна судна с тремя россиянами остается неизвестным

Местонахождение захваченного несколько дней назад у камерунского порта Дуала грузового судна «Мармалайта» пока установить не удалось, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) России. По информации ведомства, похитили судно, предположительно, нигерийские пираты с целью выкупа. На борту захваченного судна находится экипаж из восьми человек, среди которых трое россиян: капитан корабля, старший помощник капитана и старший механик.

Ранее сообщалось, что грузовое судно «Мармалайта», шедшее под флагом Антигуа и Барбуды, принадлежит датской компании «Ультрабалк». По уточненным данным российского посольства, владельцем захваченного пиратами судна является немецкая компания. Посольство России в Камеруне совместно с местными властями и Координационным центром по противодействию пиратству в Гвинейском заливе пытаются определить местонахождение моряков.

Согласно данным Международного морского бюро, в 2018 году было совершено 201 нападение на морские суда. В лидеры по пиратской активности вышел Гвинейский залив. Согласно рейтингу, составленному российским профсоюзом моряков, самая высокая пиратская активность сейчас наблюдается в Нигерии, Латинской Америке, Малаккском проливе и Сомали.