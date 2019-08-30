В Джорджии введен режим ЧС из-за урагана Дориан

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп объявил в 12 округах режим чрезвычайного положения из-за урагана Дориан. Режим ЧП уже введен в штате Флорида и в Пуэрто-Рико.

Губернатор Джорджии снял ограничения на размеры машин на дорогах штата. Он также временно отменил ряд федеральных правил, ограничивавших время, в течение которого могли ездить операторы коммерческих транспортных средств. Это было сделано, чтобы обеспечить бесперебойную поставку нефтепродуктов, предметов первой необходимости и продуктов питания.

«Я объявил чрезвычайное положение в округах Брэнтли, Брайан, Кэмден, Чарлтон, Чатем, Эффингем, Глинн, Либерти, Лонг, Мак-Интош, Пирс и Уэйн»,— сообщил господин Кемп в Twitter. Всего в штате 159 округов.

Накануне, 29 августа, тропический шторм Дориан усилился до урагана. Порывы ветра достигают 120 км/ч. Из-за надвигающейся непогоды президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу.