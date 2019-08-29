Шторм «Дориан» в Атлантическом океане усилился до урагана

Тропический шторм «Дориан» в Атлантическом океане усилился до урагана, говорится в сообщении Национального ураганного центра США. Порывы ветра внутри урагана достигают 120 км/час.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил режим чрезвычайного положения из-за приближения «Дориана». «Каждый житель Флориды должен иметь запасы на семь дней, включая продукты питания, воду и лекарства, и должен иметь план на случай бедствия»,— сказано в заявлении господина Десантиса.

Ранее президент США Дональд Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико из-за приближения «Дориана».