Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико в связи с циклоном Дориан

Президент США Дональд Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико в связи приближением тропического циклона Дориан, сообщил Белый дом. Тропический шторм сформировался у тихоокеанского острова Барбадос 26 августа.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о ЧП в Пуэрто-Рико и распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к средствам, которые будут задействованы региональными и местными властями для противодействия чрезвычайным условиям, вызванным тропическим штормом»,— говорится в сообщении, которое приводит телеканал ABC.

NEW: Pres. Trump approves Puerto Rico emergency declaration as Tropical Storm Dorian approaches. https://t.co/HAPnAyX0oX pic.twitter.com/86kt1yXKcw — ABC News (@ABC) August 28, 2019

Газета The Washington Post отмечает, что Дориан в среду может достигнуть южного побережья США. Он движется со скоростью 80 км/ч, скорость циклона может усилиться и затронуть в том числе Доминиканскую Республику.