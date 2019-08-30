СМИ: США заподозрили Huawei в краже интеллектуальной собственности

Прокуратура США и ФБР расследуют случаи предполагаемых краж технологий китайской телекоммуникационной компанией Huawei, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Huawei может быть причастна к ряду эпизодов о краже интеллектуальной собственности у нескольких компаний. Кроме того, Huawei якобы занималась наймом сотрудников конкурентов.

В частности, прокуроры подозревают, что китайская компания могла украсть программное обеспечения для камеры смартфона у португальского разработчика Руи Оливейры. После того, как тот обвинил Huawei в похищении его интеллектуальной собственности, запатентованной в США, компания подала на него в суд, утверждая, что не нарушала его патент.

По словам собеседников WSJ, представители ФБР и прокуроры Южного округа Нью-Йорка в начале июня встретились с господином Оливейро. Они расспрашивали, кто из сотрудников Huawei встречался с ним в 2014 году. Помимо этого правоохранительные органы США опросили Роберта Рида, работавшего инженером Huawei в Швеции в 2002–2003 годы. Он якобы помогал китайской компании нанимать уволенных работников из ближайших офисов Ericsson AB.

Huawei с мая 2019-го находится под санкциями США. Она попала в черный список компаний, представляющих угрозу американской национальной безопасности. Продажи американских комплектующих и технологий таким компаниям возможны только с одобрения администрации США. Huawei оценивает ущерб от санкций в $10 млрд.

О снижении поставок смартфонов Huawei в Россию читайте в публикации “Ъ”.