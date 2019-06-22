США внесли в черный список еще 5 китайских ИТ-компаний

Вслед за Huawei США внесли в черный список еще пять китайских технологических компаний и организаций, сообщает Bloomberg. В него вошли Higon (партнер AMD), связанные с ним Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology и Sugon, а так же Цзяннаньский университет компьютерных технологий. Министерство торговли США запрещает им покупки американского программного обеспечения и компонентов.

Компании, по мнению Вашингтона, «участвуют в действиях, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», а миссия вуза заключается в том, чтобы «поддержать военную модернизацию Китая». Компании также являются крупными производителями суперкомпьютеров. Отмечается, что в компании AMD заявили о готовности соблюдать ограничения, как и другие законы США.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения, чтобы закрыть американский рынок телекоммуникационных сетей от иностранных компаний, в частности от компании Huawei. В результате сотрудничество с китайским производителем приостановили Microsoft, Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другие американские производители микрочипов и программного обеспечения. Позднее Минторг США временно ослабил запрет, чтобы американские компании смогли приспособиться к сложившейся ситуации.

Ограничения для Huawei стали частью торговой войны между США и Китаем. Китай в качестве ответной меры на давление со стороны США готовится создать национальную систему контроля над технологической безопасностью, призванную защитить ключевые технологии.

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