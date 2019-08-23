«Брага» слегка ударила в голову

В четверг «Спартак» уступил на выезде «Браге» в первом матче раунда play-off футбольной Лиги Европы. В этой встрече все решил один гол, но в противостоянии российского и португальского клубов все решится в ответной игре, которая состоится 29 августа в Москве.

Шансы «Спартака» на положительный результат в гостевом матче раунда play-off Лиги Европы с «Брагой» были невысоки даже несмотря на то, что красно-белые не проигрывали уже на протяжении пяти встреч, а недавно одержали победу в принципиальном дерби с ЦСКА. Уж больно серьезный соперник противостоял им на этот раз — по выражению главного тренера москвичей Олега Кононова, одна из лучших команд Португалии, которая любит владеть мячом и умеет проводить как позиционные, так и быстрые атаки. Учитывая, что «Спартак» не отличается надежной обороной, мало кто сомневался, что «Брага», забившая 11 голов в четырех матчах на старте сезона, распечатает ворота гостей. Хотя Кононов на предматчевой пресс-конференции так формулировал задачу: «Играя на выезде с таким сильным и опытным еврокубковым бойцом, нам нужно в первую очередь не пропустить. Но и забить, конечно, тоже хочется. А конкретную тактику мы обсудим внутри команды».

Тактика тактикой, однако были вполне резонные сомнения и по поводу того, как «Спартак» сыграет на третий день после энергозатратной битвы с ЦСКА. «Будет непросто, но мы постараемся найти в себе дополнительные силы,— говорил наставник красно-белых.— К тому же каждая новая победа добавляет оптимизма. Чем больше выигрываем, тем лучше себя чувствуем, в том числе физически». А ведь еще «Спартак» не мог использовать в противостоянии с «Брагой» незаявленных на квалификацию Лиги Европы Гуса Тиля и Джордана Ларссона. Особенно ощутимым казалось отсутствие голландца, который буквально сразу вписался в команду. «Не вижу здесь большой проблемы,— сказал на это Олег Кононов.— Тиль и Ларссон пока только адаптируются, так что у нас выйдет на поле как раз сыгранный состав».

Правда, и у «Браги» недавно был сложный матч в национальном первенстве со «Спортингом», в котором она, судя по всему, выложилась по максимуму. Вероятно, отчасти поэтому хозяева несколько пассивно начали игру со «Спартаком». В дебюте москвичи не испытывали практически никакого давления на свои ворота, хотя и сами почти не напрягали противника. Разве что Андре Шюррле на 16-й минуте заработал хороший «стандарт» вблизи штрафной площади, сам же попытался его реализовать, но ударил слишком неточно. То, что встреча проходила в низком темпе, конечно, вполне устраивало гостей. Но на 22-й минуте вратарю «Спартаку» Александру Максименко все же пришлось совершить сейв. Опасный момент прилетел опять же со «стандарта», когда Жоау Палинья пробил головой после подачи с левого фланга. Постепенно стало вырисовываться преимущество «Браги» во владении мячом — это действительно довольно техничная команда. Впрочем, на 38-й минуте и «Спартак» наконец-то довел атаку до удара в створ, когда инициативу взял на себя Зелимхан Бакаев, но голкипер Матеус оказался начеку. А вскоре едва не поразил ворота и Эсекьель Понсе —мяч просвистел рядом со штангой. Однако на гол до перерыва соперники так и не наиграли.

Во втором тайме Резиуан Мирзов попробовал забить гол «из раздевалки» — Матеус был готов к его удару из-за штрафной. А потом спартаковцы оригинально разыграли стандартное положение, и только самоотверженный блок защитника Нуну Секейры на Шюррле спас «Брагу» от неприятностей. Вообще, немного передохнув, команды прибавили в движении, и игра приобрела более живой и острый характер. Фрагментами она протекала в режиме «атака на атаку», но хозяева все-таки чувствовали себя в таком футболе комфортнее. К тому же к середине тайма гости заметно подсели, и «Брага» плотно насела на их ворота. На 74-й минуте в обороне «Спартака» образовалась дыра на левом фланге, откуда последовал прострел в штрафную, и Рикарду Орта открыл счет. Более того, команда Рикарду Са Пинту имела еще ряд моментов для взятия ворот. С другой стороны, и подопечные Кононова нашли силы в концовке, чтобы перевести игру на чужую половину поля. Мог отличиться заменивший Мирзова Лоренсо Мельгарехо, а удар Понсе головой парировал Матеус. В итоге матч завершился минимальным поражением «Спартака», и все теперь решится через неделю в Москве.

Александр Ильин