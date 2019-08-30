«Спартаку» осталась Россия

Ответный матч раунда play-off Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» завершился в Москве победой гостей со счетом 2:1. В групповой этап второго по статусу еврокубка вышел португальский клуб, который неделю назад дома тоже обыграл спартаковцев — 1:0. Россию в Лиге Европы будут представлять лишь две команды — ЦСКА и «Краснодар».

Гостевое поражение со счетом 0:1, которое «Спартак» потерпел неделю назад в Португалии, выглядело скромным. Но перед домашним матчем стоило знать, что в десяти официальных матчах, уже сыгранных этим летом, красно-белые не пропускали лишь дважды. Так было в очень тяжелых встречах чемпионата России с «Сочи», чьи ворота «Спартак» распечатал лишь в компенсированное время, и с «Динамо», когда дело закончилось нулевой ничьей. А пропустив хотя бы один гол в Москве, «Спартак» был обязан забивать уже три. Это на своем поле ему в нынешнем сезоне не удавалось ни разу.

Неудивительно, что стартового штурма хозяев трибуны не увидели. Держа в уме еврокубковую арифметику, спартаковцы не забывали об обороне. И правильно делали. Стоило в середине первого тайма из-за травмы покинуть поле капитану и центральному нападающему «Браги» Вилсону Эдуарду, как ей тут же удалось провести опаснейшую контратаку. В том эпизоде вратарь Александр Максименко отразил удар Рикарду Орты, уже забивавшего ему неделю назад. Но это была не последняя их московская дуэль.

Правда, затем на какое-то время инициативой завладел «Спартак». Сначала неплохую комбинацию разыграли Роман Зобнин и Андре Шюррле, доставившие мяч Эсекьелю Понсе, однако тот пробил крайне неудачно. Вскоре герой недавнего дерби против ЦСКА Самуэль Жиго едва не открыл счет ударом головой, но промахнулся. «Брага», недолго думая, ответила своим контрвыпадом, после чего нерв игры неожиданно оголился. Орта дал Шюррле по ногам, и команды едва не пошли стенка на стенку.

Катастрофической для «Спартака» развязки тайма, в общем-то, ничто не предвещало. Более того, главный тренер португальского клуба Рикарду Са Пинту имел гораздо больше поводов для волнений, чем Олег Кононов. Сначала неудачно приземлился вратарь Матеуш, которому врачи замораживали левый голеностоп, а еще через пару минут «Браге» пришлось делать вторую вынужденную замену, поскольку в безобидной ситуации повреждение получил защитник Витор Тормена.

И вот тут, в тот самый момент, когда казалось, что шансы хозяев повышаются, в Тушино дважды подряд ударил гром, заставивший трибуны замолкнуть. Потеря спартаковцами мяча в середине поля и провал в обороне привели к тому, что Орта, направив мяч по идеальной дуге, переиграл немного зазевавшегося Максименко. Но это был не единственный гол «в раздевалку», поскольку уже в компенсированное время Жиго попытался отразить еще один удар оставшегося без опеки Орты, и у Максименко не оставалось времени среагировать на рикошет.

Дальнейшие события по большому счету уже не имели никакого значения, поскольку четыре гола за 45 минут спартаковцы такому сопернику были забить не в состоянии. Они забили лишь один, за пару минут до финального свистка, когда ворота «Браги» наконец распечатал Зелимхан Бакаев. Таким образом, в групповой этап Лиги Европы вышла «Брага», Россия в борьбе с Португалией за важное шестое место в таблице коэффициентов UEFA понесла, скорее всего, невосполнимую потерю, а «Спартаку» теперь остается лишь сосредоточиться на чемпионате и готовиться к воскресному матчу чемпионата страны с «Зенитом». На то, чтобы отойти от глубокого психологического нокдауна, у москвичей есть всего три дня.

Евгений Федяков