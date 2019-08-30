Лучше рад может быть только Рада

29 августа в Киеве начала работу Верховная рада Украины нового созыва, контролируемая депутатами от партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского. В ходе первого заседания депутаты назначали премьер-министра — им стал 35-летний Алексей Гончарук — и глав министерств. Президент Зеленский, который не только выступил перед депутатами, но и до самого вечера следил за ходом заседания, назвал приоритетами в работе Рады «усиление национальной безопасности и обороны», а также «завершение войны в Донбассе и возращение аннексированного Россией Крыма». При этом он поставил депутатам условие: либо они станут созывом, который «сделал невозможное», либо их ждет роспуск уже через год.

«Объединиться, чтобы остановить кровопролитие»

Первое заседание Верховной рады нового созыва началось, на первый взгляд, буднично. Даже близкий соратник президента Зеленского Дмитрий Разумков, который 29 августа был избран спикером (а на момент открытия заседания был главой подготовительной депутатской группы), читал вступительное слово не отрывая глаз от монитора и таким тоном, будто никакого триумфа партии «Слуга народа» не было. «Прошу занимать свои места,— произнес он с трибуны.— Приняли присягу, вступили в должность и зарегистрировались для участия в первом заседании 422 народных депутата. Таким образом, Верховная рада Украины девятого созыва является полномочной и может приступить к осуществлению своих конституционных полномочий. Прошу депутатов приготовиться для регистрации карточками в зале заседания». Когда они сделали это, оказалось, что в зале лишь 405 депутатов, а 17 — на первое заседание не пришли.

Напомним, что 254 из 422 мест получили депутаты от партии Владимира Зеленского «Слуга народа», 43 — от считающейся пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь», 26 — от «Батькивщины» Юлии Тимошенко, 25 — от «Европейской солидарности» экс-президента Петра Порошенко, 20 — от «Голоса» певца Святослава Вакарчука, а 56 — оставались внефракционными. Правда, 23 из них в четверг создали свою фракцию — «За будущее».

Первые аплодисменты прозвучали, лишь когда к трибуне вышел 78-летний Юлий Йоффе — первое слово по традиции было предоставлено самому старшему депутату.

Господин Йоффе — уроженец Луганской области, который до апреля 2014 года был членом Партии регионов, а ныне входит во фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь». «Я хочу пожелать всем депутатам с сегодняшнего дня, отбросив все политические противоречия и амбиции, объединиться, чтобы в кратчайший срок остановить кровопролитие в Донбассе, вернуть Украине территории и людей, начать возрождение экономики нашей страны»,— сказал он. После этого прозвучал государственный гимн.

Когда дело дошло до утверждения повестки дня, оказалось, что распечатки с ней раздали не всем депутатам, что вызвало недовольные возгласы в зале. Повестка между тем была весьма обширной и касалась в основном назначений ключевых фигур в новом руководстве страны. Дмитрий Разумков, который сам заявлял о своем выдвижении на эту должность еще в начале августа, без труда получил пост спикера. Затем, в соответствии с предсказаниями собеседников “Ъ” в Киеве (см. “Ъ” от 28 августа), премьер-министром стал Алексей Гончарук. Должность главы Минобороны получил Андрей Загороднюк, МИДа — Вадим Пристайко, Службы безопасности Украины — Иван Баканов. Министром внутренних дел остался Арсен Аваков.

Без прогулов, драк и «кнопкодавства»

Значительная часть речей, произнесенных в четверг в Раде, была посвящена тому, что этот созыв парламента просто обязан стать лучше предыдущего. В качестве способствующих этому факторов ораторы называли то, что нынешний созыв — самый молодой и самый гендерно сбалансированный в истории Украины, в нем будет 20% женщин (в прошлом было только 12%).

«Высший законодательный орган страны больше не будет олигархическим клубом по интересам, убежищем для тех, кто бежит от ответственности, и машиной по легализации коррупционных схем,— заявил избранный спикером Дмитрий Разумков.— Рада будет местом, где воля украинского народа будет переводиться на язык законодательства и превращаться в стимулы развития нашего с вами государства. Именно для этого мы должны выполнить обещание практически всех политических партий и депутатов, которые шли на выборы и обещали снять так называемую депутатскую неприкосновенность, которая десятилетиями была основой для коррупционных схем. Именно для этого мы должны на законодательном уровне остановить позорную практику "кнопкодавства" (так называют практику, когда депутаты проходят по рядам и голосуют за отсутствующих коллег.— “Ъ”), установить ответственность за прогулы пленарных заседаний и работы в комитетах. Именно для этого мы должны создать эффективный механизм отзыва народного депутата, если он утратил доверие избирателя».

Когда же в зале появился главный герой новой украинской политики Владимир Зеленский, заседание стало напоминать урок в начале учебного года, на котором учитель раздает наставления ученикам младших классов.

«Пожалуйста, садитесь. Пожалуйста, давайте меньше лишних диалогов. Давайте работать! Меньше эсэмэсок, больше законов! — говорил с трибуны господин Зеленский.— Действительно, непривычно видеть этот зал заполненным. Хочется, чтобы так было всегда, а не только тогда, когда фуршет по поводу торжественного заседания».

«Поздравлять вас было бы определенным злорадством. Уровень доверия к новому парламенту — огромный. А вот уровень ответственности и ожиданий — еще больше»,— добавил президент. Среди задач новой Рады он перечислил «действенную реформу правоохранительных органов и судебной системы», продолжение реформ децентрализации и евроинтеграции, либерализацию экономики, создание «мощного инвестиционного магнита», борьбу с рейдерством и контрабандой, «получение реальной энергетической независимости и эффективности».

Затем президент Украины перешел к темам, которые назвал главными: «усиление национальной безопасности и обороны», а также «завершение войны в Донбассе и возращение аннексированного Россией Крыма». «У вас есть все шансы войти в учебники как парламент, который сделал невозможное,— напутственно закончил свою речь господин Зеленский.— Который осуществил все, что не могли сделать предыдущие 28 лет. Как парламент, в котором не было драк — я вас очень прошу, прогулов — я вас очень прошу, "кнопкодавства" — вся Украина вас очень просит». Если это не будет исполнено, уточнил господин Зеленский, парламент войдет в историю иначе: «как просуществовавший меньше всего — один год». «Фактически это ваш… это наш испытательный срок»,— заявил президент. После того как со словами «Слава Украине!» он покинул трибуну, спикер Разумков предложили объявить пятиминутный перерыв, но президент остановился и закричал: «Давайте работать!» «Перерыв отменен, тогда давайте поблагодарим господина президента»,— ответил господин Разумков.

В первый же день в парламенте было зарегистрировано сразу несколько законопроектов, инициированных лично Владимиром Зеленским. Главный из них — «Об особой процедуре смещения президента с поста (импичменте)», который к тому же получит отметку «неотложный». Текст документа на сайт Рады к вечеру 29 августа не выложили.

Противники президента Владимира Зеленского не раз выступали в ходе первого заседания.

Однако практически в каждой из этих речей звучала мысль, что реально оппозиция сделать ничего не может, поэтому ей приходится делать символические шаги, чтобы продемонстрировать принципиальность в том или ином вопросе. «Сегодня мы заявляем, что переходим в оппозицию к правящей партии, но не к Украине,— заявила с трибуны бывшая вице-спикер Рады, близкая соратница экс-президента Порошенко Ирина Геращенко.— К сожалению, демократия сегодня нарушается новой партией власти. Оппозиция не получила контрольных функций, как того требует демократическая практика, нарушен пропорциональный принцип при назначении руководства комитетов».

Не обошлось и без «принципиального» выступления на русском языке, которое прервал Дмитрий Разумков, сам общающийся с коллегами на русском. Когда депутатам предложили задать вопрос кандидату на пост вице-спикера Руслану Стефанчуку (в итоге он был избран), депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин начал фразу на украинском, но закончил на русском. «В этом зале есть разные депутаты,— сказал он.— Мы такие же точно разные, как разные наши граждане, говорящие на разных языках, ходящие в разные церкви». В зале послышалось возмущенное гудение, и спикер на время отключил господину Волошину микрофон, призвав «придерживаться регламента». После того как микрофон вновь включили, депутат продолжил выступление на украинском языке.

Кирилл Кривошеев