Земля «слугами» полнится

Украинский лидер Владимир Зеленский и его команда приготовили яркую премьеру нового политического сезона. Старт ему дадут 29 августа на первом заседании Верховной рады, которая оказалась под полным контролем пропрезидентской партии «Слуга народа». Специальный корреспондент “Ъ” Владимир Соловьев выяснял в Киеве, чем собираются всех удивить президент и его «слуги».

Премьера политического сезона

Атмосфера в Киеве напоминает ажиотаж перед долгожданной премьерой нового сезона раскрученного остросюжетного сериала. Аналогия уместна. Первый сезон: Владимир Зеленский превращается из шоумена в президента, удивляя головокружительной карьерой не только Украину. Второй сезон: новорожденная пропрезидентская партия «Слуга народа», которая более чем наполовину состоит из «ноунеймов», почти без боя берет Верховную раду.

Теперь главная интрига закручена вокруг того, что приготовили зрителям режиссеры третьего сезона. Сотрудники офиса президента и руководители пропрезидентской партии уже тиражируют тизеры, но делают это так, чтобы избежать спойлеров.

Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко сказал “Ъ”, что на 29 августа приготовлено много сюрпризов и первое заседание Рады многих удивит. Будущий глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия призвал прессу быть готовыми к круглосуточной работе и перед приходом в парламент запастись кофе и энергетиком Red Bull.

В сценарии, подготовленном командой Владимира Зеленского, депутаты от «Слуги народа» будут на первых ролях. Об этом позаботились заранее. В новой Раде максимально комфортная для «слуг» рассадка: они займут переднюю часть зала заседаний. Их коллеги из «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и Виктора Бойко, «Батькивщины» Юлии Тимошенко, «Европейской солидарности» Петра Порошенко, «Голоса» рокера Святослава Вакарчука, а также внефракционные депутаты разместятся позади «слуг».

Такая рассадка, объясняют собеседники “Ъ” в «Слуге народа», дает правящей партии несколько преимуществ. Во-первых, оппозиция не сможет заниматься любимым занятием — блокированием трибуны: все проходы к ней надежно прикрыты. Во-вторых, отправленную на галерку оппозицию будут меньше показывать камеры, которые ведут трансляцию заседаний парламента. «Мы сделали рассадку, позволяющую нам эффективно работать, а им меньше пиариться»,— признался в разговоре с “Ъ” «слуга» Александр Корниенко. Он должен возглавить партию после того, как спикером Рады 29 августа выберут ее нынешнего председателя Дмитрия Разумкова.

Кандидаты в кабинет

Сценарий первого заседания Рады частично известен. Сначала депутатов приведут к присяге, раздадут удостоверения и значки. Затем оперативно изберут руководство парламента, и депутаты примутся за работу. Ее приоритеты расставил офис президента (ОП), сказал источник “Ъ” в «Слуге народа».

Среди тех, кто вместе с Владимиром Зеленским обсуждает и вырабатывает ключевые решения, в том числе касающиеся предстоящей работы Рады и назначений в будущем правительстве, называют главу ОП Андрея Богдана, его замов Кирилла Тимошенко (курирует коммуникации), Алексея Гончарука и Андрея Геруса (экономика), Руслана Рябошапку (противодействие коррупции) и Юрия Костюка (гуманитарные вопросы), а также помощников президента Сергея Шефира (бывший компаньон главы государства по «Студии "Квартал-95"») и Андрея Ермака (курирует отношения с Кремлем в вопросах востока Украины). За разработку законопроектов и их быстрое принятие Радой отвечает депутат «Слуги народа» и представитель президента в парламенте юрист Руслан Стефанчук. В обсуждение важных тем вовлекают не только перечисленных людей. Александр Корниенко говорит, что Владимир Зеленский «исповедует командный подход».

В Раде 29 августа попытаются назначить новый кабинет в полном составе. Будущий спикер Дмитрий Разумков в беседе с “Ъ” не исключил, что в этот день страна получит и премьера, и правительство. Поскольку в парламент намерен прийти Владимир Зеленский, консультации с ним по всем кандидатурам можно будет проводить прямо там.

Самая обсуждаемая кандидатура на пост премьера Украины — заместитель главы ОП 35-летний Алексей Гончарук. Выпускник Межрегиональной академии управления персоналом (специальность «правоведение») и Национальной академии госуправления господин Гончарук до прихода в команду Зеленского возглавлял киевский аналитический центр BRDO (Better Regulation Delivery Office — Офис эффективного регулирования).

По словам собеседников “Ъ” в «Слуге народа», в качестве кандидата на пост главы правительства в какой-то момент обсуждался еще один человек из окружения президента — советник Владимира Зеленского экономист Олег Устенко. 29 августа в этом вопросе будет поставлена точка. «Алексей (Гончарук.— “Ъ”) сейчас в приоритете»,— заверил “Ъ” информированный источник.

По президентской квоте на первом заседании парламента назначат новых руководителей МИДа, Службы безопасности Украины (СБУ), Генеральной прокуратуры и Минобороны.

Некоторые кандидаты уже известны. Внешнеполитическое ведомство может возглавить бывший замминистра иностранных дел, а сейчас заместитель главы ОП Вадим Пристайко. От приставки «и. о.» с большой долей вероятности избавится нынешний руководитель СБУ Иван Баканов, до прихода в спецслужбу управлявший основанной господином Зеленским «Студией "Квартал-95"». А новым генпрокурором может стать Руслан Рябошапка. При предыдущем президенте Петре Порошенко он был замминистра юстиции, а потом главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Не исключено, что кабинет министров обновится нетотально. Некоторые собеседники “Ъ” допускали, что посты в нем могут сохранить глава Минфина Оксана Маркарова, а также влиятельный силовик Арсен Аваков, возглавлявший МВД при президенте Петре Порошенко и много сделавший для обеспечения порядка и пресечения нарушений на президентских и парламентских выборах. Украинские СМИ писали, что господин Аваков может сохранить пост министра, а может и перейти в Совбез. Прочат сохранение поста министра здравоохранения и Ульяне Супрун.

Обещания — в жизнь

Уже на первом заседании «слуги» намерены приступить к выполнению предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Упор сделан на те, которые сразу добавят президентской команде очков в глазах населения. Например, закон об отмене депутатской неприкосновенности. Он уже был принят в первом чтении парламентом прошлого созыва, поэтому в «Слуге народа» уверены, что доберут среди коллег голоса, необходимые для конституционного большинства (их должно быть 300).

Президентская команда, по словам Александра Корниенко, подготовила уже сотни законопроектов. Что-то, как отмена неприкосновенности, уже одобрено прошлой Радой в первом чтении, что-то было проработано в комитетах. Коллега господина Корниенко по партии добавляет: «Есть идея сделать первый день работы Рады невероятно насыщенным, вплоть до того, что законы будут голосоваться и ночью. Всего подготовлено около 70 законопроектов».

Среди других изменений, которые наверняка понравятся электорату Владимира Зеленского,— принятие законов, необходимых для запуска работы Антикоррупционного суда. Новую инстанцию начали создавать при Петре Порошенко, но процесс закончен не был. Ожидается принятие законов об импичменте президенту (прошлая Рада уже принимала такой документ, но «слуги» хотят выйти с собственной инициативой), а также о сокращении числа депутатов с нынешних 450 до 300. По информации “Ъ”, может быть предпринята попытка провести через Раду закон, позволяющий отзывать мандаты депутатов.

Сейчас, согласно конституции, депутат лишается мандата в нескольких случаях. Полномочия могут быть прекращены, если он сам так решил, если в отношении него вступил в силу обвинительный приговор, если суд признал его недееспособным или безвестно отсутствующим, а также если парламентарий вышел из гражданства Украины или навсегда уехал. Кроме того, мандат отзывается, если депутатская деятельность несовместима с какой-либо другой, которой он занимается, если он не вошел в состав фракции, от которой был избран, или вышел из нее, а также в случае смерти депутата.

«Идея в том, чтобы через угрозу лишения мандата дисциплинировать фракцию, чтобы она работала как часы, принимая нужные президенту и правительству решения»,— пояснил информированный источник “Ъ”. По его словам, в команде президента и руководстве партии понимают, что «если 254 депутата могут голосовать не так, как хотят в офисе президента, а по своему усмотрению, то это значит, что у тебя не большинство, а как пойдет».

Другая идея, о которой рассказали собеседники “Ъ”,— ввести ответственность депутатов за прогулы и голосование вместо других. Такое голосование, раньше нередко практиковавшееся в украинском парламенте, даже получило свое название — «кнопкодавство». Оно процветало во время президентства Виктора Януковича, когда депутаты или отдавали коллегам по партии свои карточки для голосования, или оставляли их внутри электронной системы «Рада», а кнопки за них нажимали однопартийцы.

В «Слуге народа», говорит собеседник в партии, придумали за «кнопкодавство» наказывать штрафом до 50 тыс. гривен. Прогульщиков же хотят наказывать сначала административно (если депутат пропустил 30% заседаний), а на случай рецидива предусмотреть и уголовную ответственность. Руслан Стефанчук заявил, что есть идея ввести голосование по отпечатку пальца.

Если законодательные инициативы по отзыву мандата и введению ответственности за «кнопкодавство» и прогулы действительно будут вынесены на голосование, проблемой может стать обеспечение поддержки таких законопроектов другими депутатами. Даже внутри «Слуги народа» на этот счет нет консолидированной позиции. По словам собеседника “Ъ”, не всем пропрезидентским депутатам нравится идея офиса президента по отзыву мандата.

Проблемой является и отсутствие у «Слуги народа» конституционного большинства в 300 голосов. Впрочем, украинские СМИ писали, что команда президента в последнее время активно занималась рекрутингом и переговорами с потенциальными ситуативными союзниками, которыми могут стать партии «Голос» и «Батькивщина».

Еще одно препятствие состоит в том, что некоторые идеи, вроде уменьшения численности депутатов или отзыва мандата, требуют изменения конституции. По закону такие законопроекты следует принимать на двух сессиях. Регламент Верховной рады гласит, что очередные сессии начинаются в первый вторник сентября и первый вторник февраля каждого года.

Это сильно растягивает процедуру голосования по времени: законопроект, в первый раз принятый осенью, в окончательном чтении можно утвердить не раньше февраля. Но президентские юристы, похоже, нашли способ все ускорить. В регламенте есть определение первой сессии парламента — она и начнется 29 августа. Если за часть законопроектов проголосовать в первом чтении на этом заседании, то второе чтение можно организовать на очередной сессии, которая начнется на будущей неделе, в первый вторник сентября.

Александр Корниенко не исключил, что поменять могут и регламент парламента. «Он староверный. В нем прописаны долгие процедуры, которые делают работу неповоротливой»,— сказал он.

Между тем в руководстве «Слуги народа» и в команде президента, говорит один из собеседников “Ъ”, есть серьезные опасения, что партия не будет работать как единая команда. Внутри фракции, говорит он, обозначилось несколько группировок. До 30 «слуг» лояльны олигарху Игорю Коломойскому, сопоставимое число, по словам депутата, находится в плотном контакте с Арсеном Аваковым. «В последнее время активно обсуждается, что на коллег выходят люди из окружения еще одного олигарха, Рината Ахметова, предлагая ежемесячное содержание в размере $50–60 тыс. При таком раскладе большинство у нас довольно условное»,— отметил источник “Ъ”.

По его словам, 29 августа многое прояснится: «Если будут люди, которые не голосовали так, как велит партия, это будет первым сигналом того, что в ней возможен раскол. И если на своеволие не будет жесткой реакции, все быстро расслабятся».