Кандидата в муниципалы Даниила Кена хотят снять с выборов за «экстремизм»

На независимого кандидата в муниципальные депутаты в МО «Светлановское» Даниила Кена вновь подали в суд. Исковое заявление с требованием признать его виновным в «реабилитации нацизма» и осуществлении экстремистской деятельности поступило от представителей «Единой России», с которыми господин Кен соперничает на муниципальных выборах.

Поводом для иска стало опубликование кандидатом в интернете выпущенных против него листовок, которые распространялись по почтовым ящикам неизвестными. Отметим, что данные листовки написаны якобы от имени ветерана войны, который по факту умер 6 лет назад. Именно публикацию этих листовок в соцсетях конкуренты независимого кандидата считают «экстремизмом», сообщили в штабе Алексея Навального в Петербурге.

Заседание в Выборгском районном суде по этому делу должно состояться в пятницу, 30 августа.

“Ъ-СПб” писал, что ранее данный райсуд после иска представительницы «ЕР» и ИКМО признал незаконной агитацией посты Даниила Кена в социальной сети «ВКонтакте», отозвав его регистрацию кандидатом в депутаты. Позднее Горсуд это решение отменил.