Горсуд Петербурга вынес второе решение по отмене регистрации кандидата в муниципалы за пост «ВКонтакте»

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Выборгского районного суда о снятии кандидата в муниципальные депутаты МО «Светлановское» Даниила Кена. Ранее иск подала его соперница, кандидат от «Единой России» Оксана Шувалова. Она, как и ИКМО, посчитала посты господина Кена в социальной сети «ВКонтакте» незаконной агитацией.

Как пояснили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, все указанные посты были опубликованы до назначения выборов в муниципальные депутаты, а значит, оснований для снятия с выборов не было. Тем не менее, Выборгский райсуд удовлетворил исковые требования. После апелляции в Горсуде Даниил Кен восстановлен в качестве кандидата.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что аналогичное решение было принято по отношению к другому кандидату — Ярославу Кострову, зарегистрированному в ИКМО «Смольнинское».