Суд отменил регистрацию Даниила Кена кандидатом в МО «Светлановское»

Выборгский районный суд Петербурга отменил решение теризбиркома о регистрации руководителя регионального отделения профсоюза «Альянс учителей» Даниила Кена в качестве кандидата в депутаты в МО «Светлановское». Инициатором судебного рассмотрения стала кандидат от «Единой России» Оксана Шувалова. Об этом сообщает «Закс.ру».

Даниил Кен намерен обжаловать решение районного суда.

Напомним, что ранее на работу ИКМО «Светлановское» в Горизбирком поступали жалобы от кандидатов в муниципальные депутаты.