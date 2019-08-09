Вопрос о проектировании ВСМ рассмотрят в конце августа

Как стало известно «Ъ», ОАО РЖД рассмотрит вопрос о проектировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург в конце августа, на инвестиционном комитете. Об этом говорится в телеграмме монополии (копия имеется в распоряжении «Ъ»).

В Минтрансе вопрос по ВСМ переадресовали в ОАО РЖД, а в компании отказались его комментировать.

Известно, что на актуализацию проекта выделено 100 млн руб.

Ранее сообщалось, что ОАО «РЖД» определится с маршрутом магистрали до конца текущего года. Не исключается, что ВСМ пройдет через Великий Новгород. Общая стоимость строительства скоростной магистрали может составить 1,5 трлн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Магистраль Москва—РЖД».