Генпрокурор Украины написал заявление об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об отставке со своего поста и подписал его во время интервью с местным изданием Gordon.ua. Господин Луценко в начале августа заявлял, что собирается подать в отставку после начала работы Верховной рады 9-го созыва. Сегодня состоялась первое заседание Рады.

«Заявление президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу от генерального прокурора Украины Луценко. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию»,— прочитал господин Луценко тест заявления, а после подписал его.

Господин Луценко был назначен генпрокурором Украины 12 мая 2016 года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский направлял официальное обращение в Раду с просьбой рассмотреть увольнение Павла Климкина и Юрия Луценко. Рада отказалась отправлять их в отставку.

Подробнее о том, как новый президент Украины перестраивает систему власти, читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский начал смену команды с регионов».