Луценко подаст в отставку после начала работы Верховной рады 9-го созыва

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко собирается подать в отставку со своей должности после начала работы Верховной рады 9-го созыва. В интервью местной радиостанции «Радио НВ» он также рассказал, что у следствия есть данные об участниках убийства журналиста Павла Шеремета.

«В ходе первой встречи с избранным президентом Зеленским, это еще до его инаугурации, я сказал, что, как только будет избран новый парламент, я напишу заявление на имя спикера»,— сказал генпрокурор. Он отметил, что после отставки вернется к политической деятельности. «Буду ли я заниматься партийной деятельностью? Пока не решил»,— заявил он.

Говоря о господине Шеремете, генпрокурор отметил, что у следствия есть информация о возможных участниках убийства. «Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий»,— сказал он.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал отчета о ходе расследования убийства журналиста. Тогда господин Луценко ответил, что были «допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное».

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Взорвался автомобиль руководителя «Украинской правды» Алены Притули, за рулем которого находился господин Шеремет. Исполнителей удалось установить в течение недели, однако заказчики убийства до сих пор неизвестны. Основная версия следствия — профессиональная деятельность.

Подробнее об убийстве Павла Шеремета — в публикации “Ъ” «Взрыв на три страны».