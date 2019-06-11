Владимир Зеленский начал смену команды с регионов

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает перестройку системы власти в стране. Его указом уволены сразу 15 из 24 глав областей. Он также попросил депутатов Верховной рады проголосовать за отставку генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина, вместо которого он предлагает замглавы администрации Вадима Пристайко. Парламент пока просьбу президента не удовлетворил.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 из 24 глав областных администраций, двух заместителей главы Службы безопасности Украины (СБУ). Кроме того, он уже во второй раз обратился в Верховную раду за утверждением отставки министра иностранных дел Павла Климкина и предложил утвердить на его место заместителя главы администрации Вадима Пристайко. Господин Пристайко — кадровый дипломат, представлял интересы Украины в Канаде, Австралии и США. Занимал должности заместителя министра иностранных дел и главы миссии Украины при НАТО. 22 мая 2019 года он был назначен заместителем главы президентской администрации. В последнем качестве Вадим Пристайко уже провел несколько двусторонних встреч с европейскими политиками и дипломатами. Президент также пообещал в ближайшее время внести в Раду представления на назначение новых министра обороны и главы СБУ.

Еще в перерыве между первым и вторым президентскими турами в окружении Владимира Зеленского говорили о намерении в случае победы заменить едва ли не всех чиновников, получивших свои должности от Петра Порошенко. В том числе и глав областных администраций, которых назначают указом главы государства. Однако тогда, да и в первые дни президентства господина Зеленского проблема губернаторов не считалась первоочередной. Для начала новая команда планировала разобраться с основными должностями в правительстве и силовых структурах: назначить ключевых министров, верхушку Службы безопасности Украины и прокуратуры. Утечки информации свидетельствовали, что еще неделю назад в новой администрации мало кто вообще думал о смене власти на местах — в разгаре была битва за позиции в Киеве.

Так, еще 30 мая, то есть в тот самый день, когда парламентарии оказались удовлетворить просьбу президента о лишении полномочий премьер-министра Владимира Гройсмана, Владимир Зеленский направил в Верховную раду представление об увольнении главы МИД страны Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя СБУ Василия Грицака.

Стоит отметить, что ни министр Климкин, ни генерал Полторак не демонстрировали открытой неприязни к новому главе государства и даже заявляли о готовности продолжить работу с ним. Причем если господин Полторак сделал это по-военному скупо, ограничившись обещанием «служить Украине до тех пор, пока депутаты не найдут ему достойную замену», то Павел Климкин проявил оригинальность. На своей странице в Twitter он поздравил президента с победой на выборах и опубликовал короткий фрагмент мультфильма «Жил-был пес», в котором объевшийся растолстевший волк, поворачиваясь к камере, произносит фразу: «Ты заходи, если что». Сопроводительный текст сообщал, что министр и впредь готов заниматься внешней политикой. Хотя до инаугурации он говорил о намерении уйти в отставку. Это же желание Павел Климкин высказывал и на прошлой неделе, призвав Верховную раду положительно рассмотреть его заявление, при этом пообещал работать в переходный период и «не прятаться от ответственности».

В итоге 6 июня депутаты отказались увольнять обоих министров. Глава СБУ Василий Грицак, демонстративно не отдавший честь новому президенту в день инаугурации, не стал дожидаться решения Рады и сам подал рапорт об отставке. Сейчас эту структуру в ранге исполняющего обязанности возглавляет друг детства Владимира Зеленского Иван Баканов.

Замена мятежного Василия Грицака на лояльного Ивана Баканова, которому, кстати, еще предстоит утверждение парламентом для избавления от приставки «и. о.»,— пока одна из немногих кадровых побед новой власти.

Вероятно, именно из-за отсутствия видимого прогресса в центре в администрации президента вспомнили о региональных главах. Тем более что многие из них и сами просят Киев об увольнении.

«Это, мне кажется, абсолютно нормальная европейская практика, когда я четко дал сигнал обществу, что завершилась каденция президента, и вместе с человеком, который доверил мне возглавлять Львовскую область, я ухожу с этой должности, давая возможность новому президенту сформировать свою управленческую структуру»,— объяснял решение подать рапорт об отставке в эфире телеканала «112 Украина» глава администрации Львовской области Олег Синютка.

В отличие от членов правительства, для увольнения и назначения которых необходима санкция парламента, губернаторов президент может ставить и убирать самостоятельно, ни с кем не согласовывая свои решения.

И если с первым пунктом — убрать — господин Зеленский легко справился, то вот кого же поставить на место сразу 15 уволенных региональных глав — пока не очень понятно.

«Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы. У нас продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области. Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей, желательно, чтобы у таких людей уже были идеи по их местной команде. Нам в этом деле помогают несколько международных HR-компаний. Наши активисты и волонтеры в регионах тоже предлагают кандидатуры»,— рассказывала журналистам пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель всего за день до массового увольнения руководителей областных администраций. Пока HR-компании и активисты помогают президентской администрации с поиском новых лиц, 12 из 15 уволенных глав были назначены временно исполняющими обязанности.

Нет ясности и с новым главой Генпрокуратуры. В окружении Владимира Зеленского неоднократно заявляли, что Юрий Луценко — «человек прошлого», и говорили о его увольнении, наверное, еще до первого тура президентских выборов. В преемники генпрокурора прочили «кого-то из активистов». Но фамилии того, кто мог бы заменить на этом посту Юрия Луценко, так и не назвали.

Матвей Шиманов, Киев