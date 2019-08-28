Яшина снова задержали на выходе из спецприемника

Незарегистрированного кандидатом в Мосгордуму Илью Яшина опять задержали на выходе из спецприемника, сообщает «МБХ-Медиа». Оппозиционер отбывал четвертый арест подряд за нарушение правил проведения публичного мероприятия. С чем связано его пятое задержание, пока не известно.

Напомним, акции протеста идут в столице с июля. Поводом стал отказ Центризбиркома зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. В их числе, помимо господина Яшина, были Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас. На несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа в Москве были задержаны более 2 тыс. участников. 10 августа после разрешенного митинга прошла инициированная основателем ФБК Алексеем Навальным «мирная прогулка», на которой задержали свыше 200 человек.

О планирующихся в Москве акциях — в материале “Ъ” «Чрезвычайное шествие».