Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября

Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

«Президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта»,— сказано в заявлении, опубликованном по итогам разговора господина Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча «нормандской четверки» на высшем уровне состоится в сентябре. Он также отметил, что обсудил план саммита с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Украина недавно перезапустила работу своих представителей в минской контактной группе, пытается активизировать «нормандский формат», а также добилась разведения сил в районе Станицы Луганской.

О том, чего украинская сторона ожидает от саммита, Владимир Зеленский рассказал в интервью “Ъ”.