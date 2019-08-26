Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина) на высшем уровне состоится в сентябре. «Мы договорились, это есть в коротком итоговом тексте (саммита.— “Ъ”), что проведем встречу на уровне глав государств и правительств в нормандском формате в сентябре»,— сказал господин Макрон (цитата по ТАСС).

Президент Франции не назвал конкретные даты проведения встречи. Он лишь отметил, что обсудил план саммита с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала скорое проведение саммита «нормандской четверки». Проработку возможности проведения нового саммита подтвердили в Кремле. «Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа"»,— сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, Украина недавно перезапустила работу своих представителей в минской контактной группе, пытается активизировать «нормандский формат», а также добилась разведения сил в районе Станицы Луганской. Президент Украины Владимир Зеленский ранее выражал надежду на то, что встреча лидеров стран «нормандского формата» состоится уже текущей осенью. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ заявил о готовности российской стороны к таким переговорам, несмотря на то что до сих пор позиция Москвы состояла в том, что, прежде чем организовывать новый саммит, нужно выполнить прежние договоренности лидеров «четверки».

О том, чего украинская сторона ожидает от саммита, Владимир Зеленский рассказал в интервью “Ъ”.