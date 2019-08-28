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Facebook проверит на прочность свою криптовалюту хакерами

Вчера компания Libra Association, отвечающая за работу криптовалюты Libra от Facebook, объявила о старте программы вознаграждения для всех, кто сможет найти уязвимости или недостатки в работе платформы Libra. Такие программы, получившие условное название Bug Bounty («премия за баги».— “Ъ”), все чаще используются компаниями для привлечения сторонних специалистов, которые могут найти недостатки в работе тех или иных высокотехнологичных разработок самой компании. В случае с Facebook вознаграждение составит до $10 тыс. тем, кто найдет наиболее критичные ошибки или прорехи в безопасности криптовалюты Libra.

После анонсирования Facebook скорого запуска Libra вопросы к этому проекту возникли у властей не только США, но и некоторых европейских стран. Регуляторы оказались обеспокоены безопасностью новой криптовалюты от такого крупного игрока интернет-рынка, как Facebook, и возможным влиянием Libra на финансовые рынки.

Евгений Хвостик


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