Bloomberg: власти ЕС проверяют криптовалюту Facebook

Еврокомиссия проводит проверки криптовалюты Libra, которую собирается запустить Facebook, на соответствие ее нормам конкуренции, сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. Еврокомиссия «в настоящее время расследует потенциальное неконкурентное поведение» в связи с запуском Libra.

В августе власти ЕС разослали опросник разным сторонам, которые имеют отношение к Libra, в числе вопросов — связанные с безопасностью данных пользователей при запуске такой криптовалюты и с возможными ограничениями конкуренции. Пока Еврокомиссия не начала официального расследования, но рассылка таких опросников может быть подготовкой почвы для него.

После того как в июне Facebook официально объявила о намерении в 2020 году запустить Libra, эта идея подверглась критике с самых разных сторон: со стороны регуляторов, политиков и ЦБ. Так, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал идею Facebook, заявив, что если она хочет «стать банками», то она должна получить банковскую лицензию и руководствоваться регуляторными правилами для банков. Еще в конце июня возможное влияние на рынок криптовалюты от такой крупной компании, как Facebook, решили проверить одновременно комитет по банковскому рынку Сената США, комитет по рынку финансовых услуг Палаты представителей США и британское Управление по надзору за финансовым рынком.

Яна Рождественская